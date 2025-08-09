Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട് താഴത്ത് സഹോദരികളെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; സഹോദരനെ കാണാനില്ല

പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് സഹോദരന്‍ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് സഹോദരിമാര്‍ മരിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Published

Aug 09, 2025 1:52 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 1:52 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട് താഴത്ത് സഹോദരികളെ വാടക വീട്ടില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ശ്രീജയ, പുഷ്പ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ സഹോദരന്‍ പ്രമോദിനെ രാവിലെ മുതല്‍ കാണാനില്ല. മൂന്ന് വര്‍ഷമായി ഇവര്‍ ഇവിടെ താസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് സഹോദരന്‍ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് സഹോദരിമാര്‍ മരിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് സുഹൃത്ത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ ആരെയും കണ്ടില്ല. പിന്നീട് ഇവരുടെ ബന്ധു ഇവിടേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് മുറികളിലായി സഹോദരിമാരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹങ്ങള്‍ വെള്ള പുതപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. സഹോദരനെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടു; എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിങ്

Kerala

കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട് താഴത്ത് സഹോദരികളെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; സഹോദരനെ കാണാനില്ല

National

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം: കാണാതായവര്‍ക്കുള്ള തിരച്ചില്‍ ശക്തം, മലയാളി സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാട്ടിലെത്തും

kanthapuram

ഗസ്സ നിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മറ്റന്നാള്‍ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാര്‍ഥന നടത്തുക: കാന്തപുരം

Kerala

മെസിയുടെ കേരള സന്ദര്‍ശനം; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആരുമായും കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കായിക മന്ത്രി

Kerala

ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

Kerala

അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെ കേരള സന്ദര്‍ശനം; കരാര്‍ ലംഘനം നടത്തിയത് കേരള സര്‍ക്കാരെന്ന് അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍