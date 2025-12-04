Connect with us

National

എസ്‌ഐആര്‍: ജോലി സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കണം; സുപ്രീംകോടതി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കോടതി

Published

Dec 04, 2025 1:44 pm |

Last Updated

Dec 04, 2025 1:44 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|എസ്‌ഐആര്‍ ജോലി സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എസ്‌ഐആര്‍ ഹരജികളിലാണ് കോടതി നിര്‍ദേശം. തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന് ഈ ബാധ്യതയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിഎല്‍ഒമാരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം ശരിക്കും ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഹരജിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ജോലിഭാരം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എവിടെയാണ് ഈ സമ്മര്‍ദ്ദം എന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ടിവികെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയം റെയിൽവേ കാൻ്റീനിൽ തീപിടുത്തം; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

Kerala

ബലാത്സംഗ കേസ്; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ബീച്ചില്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

National

എസ്‌ഐആര്‍: ജോലി സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കണം; സുപ്രീംകോടതി

National

ചെങ്കടലിലെ കപ്പല്‍ ആക്രമണം: യെമന്‍ തടഞ്ഞുവച്ച മലയാളി അനില്‍കുമാര്‍ രവീന്ദ്രനെ മോചിപ്പിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി വേണ്ട സമയത്ത് എടുക്കും; സണ്ണി ജോസഫ്