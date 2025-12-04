National
ചെങ്കടലിലെ കപ്പല് ആക്രമണം: യെമന് തടഞ്ഞുവച്ച മലയാളി അനില്കുമാര് രവീന്ദ്രനെ മോചിപ്പിച്ചു
ഉടന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
ന്യൂഡല്ഹി|സമുദ്ര നിയന്ത്രണങ്ങള് ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് യെമന് തടഞ്ഞുവച്ച ആലപ്പുഴ കായംകുളം സ്വദേശി അനില്കുമാര് രവീന്ദ്രനെ മോചിപ്പിച്ചു. അനില്കുമാറിനെ മസ്കറ്റില് എത്തിച്ചു. ഉടന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മോചനത്തിനായുള്ള ഇടപടലിന് ഒമാന് സുല്ത്താന് ഇന്ത്യ നന്ദി അറിയിച്ചു.
ചെങ്കടലില് ആക്രമണത്തില് തകര്ന്ന ചരക്ക് കപ്പലിലെ അംഗമായിരുന്നു അനില്കുമാര് രവീന്ദ്രന്. കപ്പപ്പിലെ മറ്റ് 10 പേരെയും മോചിപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്ക് കമ്പനിയുടെ ലൈബീരിയന് റജിസ്ട്രേഷനുള്ള ‘ഏറ്റേണിറ്റി സി’ എന്ന കപ്പലാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 30 ഓളം ജീവനക്കാര് ആയിരുന്നു കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
താന് യെമനിലുണ്ടെന്ന് അനില് കുമാര് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഫോണ് വെച്ചെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമയം കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്ന കന്യാകുമാരി സ്വദേശി അഗസ്റ്റിന് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാന് അനില്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ കന്യാകുമാരിയിലെത്തിയിരുന്നു.