പോലീസ് രാഹുലിനു പിന്നാലെ; ബെംഗളുരുവില് എത്തിച്ച ഡ്രൈവര് പിടിയില്
ഇയാളെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്
പാലക്കാട് | ബലാത്സംഗ കേസില് ഒളിവില് പോയ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എയെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിച്ച ഡ്രൈവറെ പോലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസ് സംഘം രാഹുലിനു പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട്.
മലയാളിയായ ഡ്രൈവര് ജോസിനെ എസ് ഐ ടി ബംഗളൂരുവില് നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാളെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സഹായിച്ച മലയാളിയായ ഹോട്ടല് ഉടമയെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുകയാണ്. ഇരുവരും സഹായം ചെയ്തെന്നാണ് വിവരം.
രാഹുലിനെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിച്ച ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബെംഗളൂരുവില് എത്തിച്ച ശേഷം രാഹുല് പിന്നീട് കാര് മാറി കയറുകയും ഡ്രൈവര് തിരിച്ച് പോരുകയുമായിരുന്നു. ക്യത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ് ഐ ടി ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.