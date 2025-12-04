Connect with us

Kerala

ശബരിമല: ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പ പാളി കേസിലും പത്മകുമാറിനെ പ്രതിചേര്‍ത്തു

റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടുന്ന ദിവസമായ ഇന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും പ്രതിചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള നിര്‍ണായക റിപ്പോര്‍ട്ട് എസ് ഐ ടി കോടതിക്ക് കൈമാറിയത്

Published

Dec 04, 2025 11:18 am |

Last Updated

Dec 04, 2025 11:18 am

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പ പാളി കേസിലും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിനെ പ്രതി ചേര്‍ത്തു. നേരത്തെ സ്വര്‍ണ കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് പത്മകുമാറിനെ പ്രതിചേര്‍ത്തിരുന്നത്.

ഇതോടെ ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ളയിലെ രണ്ടു കേസിലും സി പി എം നേതാവ് കൂടിയായ എ പത്മകുമാറിനെ എസ് ഐ ടി പ്രതി ചേര്‍ത്തു. പത്മകുമാറിന്റെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടുന്ന ദിവസമായ ഇന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും പ്രതിചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള നിര്‍ണായക റിപ്പോര്‍ട്ട് എസ് ഐ ടി കോടതിക്ക് കൈമാറിയത്.

2019ല്‍ ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളുടെ പാളി കടത്തികൊണ്ടുപോയി സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പത്മകുമാറിനെയും പ്രതി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

