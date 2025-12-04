National
ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകള് കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി; സിവില് ഏവിയേഷന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
സോഫ്റ്റ്വെയര് അപ്ഡേഷന് എന്നു വിശദീകരിച്ച് എയര് ഇന്ത്യയും സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു
ഡല്ഹി: ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകള് കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയതില് സിവില് ഏവിയേഷന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നലെ മാത്രം ഇന്ഡിഗോയുടെ 150 സര്വീസുകളാണ് റദ്ദ് ചെയ്തത്. സോഫ്റ്റ്വെയര് അപ്ഡേഷന് എന്നു വിശദീകരിച്ച് എയര് ഇന്ത്യയും സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ വിമാനങ്ങള് റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡി ജി സി എയുടെ അന്വേഷണം. സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള് കാരണമാണ് വിമാന സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ വിശദീകരണം. എന്നാല് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് കുറവാണ് സര്വീസുകളെ ബാധിച്ചെതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
സാങ്കേതിക തകരാര്, ശൈത്യകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂള് മാറ്റങ്ങള്, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക്, ഫ്ളൈറ്റ് പുതുക്കിയ ഡ്യൂട്ടി സമയ പരിധികള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ അപ്രതീക്ഷിത കാരണങ്ങള് വിമാനങ്ങള് വൈകുന്നതിനു കാരണമായെന്നാണ് ഇന്ഡിഗോ അറിയിച്ചത്.