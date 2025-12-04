Kerala
പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി; കേരളത്തില് വീണ്ടും തുലാവര്ഷം സജീവമാകുന്നു
തിരുവനന്തപുരം | പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി രൂപപ്പെട്ടതിനാല് ഇടവേളക്ക് ശേഷം കേരളത്തില് വീണ്ടും തുലാവര്ഷം സജീവമാകുന്നു. വടക്കന് തമിഴ്നാട് മുതല് കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, വടക്കന് കേരളം വഴി ലക്ഷദ്വീപ് വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റര് മുകളിലാണ് ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനമര്ദ്ദവും രൂപപ്പെട്ടതിനാല് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തില് മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം നേരിയ, ഇടത്തരം മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവില് മൂന്നു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
