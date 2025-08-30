Kerala
സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാത്തത് ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരമൂലമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്
യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട്ട് ജാഗ്രതാ സദസ്സ് നടത്തി
പാലക്കാട് | പാലക്കാട് മൂത്താൻത്തറയിലെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനം പോലീസ് ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരയെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ്.
ബോംബ് സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഫിറോസ്. സന്ദീപ് വാര്യറും പ്രസംഗിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സി കെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി എന് ഡി എ വിട്ടു
Kerala
കണ്ണപുരം സ്ഫോടനക്കേസ് പ്രതി പിടിയില്
International
പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്റാഈൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹൂത്തികൾ
Kerala
വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് മർദനമേറ്റു
Kerala
സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാത്തത് ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരമൂലമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്
National
തീവ്രവാദികളുടെ 'ഹ്യൂമൻ ജിപിഎസ്' ബാഗു ഖാൻ സുരക്ഷാ സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala