Connect with us

Kerala

സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാത്തത് ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരമൂലമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്

യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട്ട് ജാഗ്രതാ സദസ്സ് നടത്തി

Published

Aug 30, 2025 8:01 pm |

Last Updated

Aug 30, 2025 8:26 pm

പാലക്കാട് | പാലക്കാട് മൂത്താൻത്തറയിലെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനം പോലീസ് ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരയെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ്.

ബോംബ് സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഫിറോസ്. സന്ദീപ് വാര്യറും  പ്രസംഗിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സി കെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്‍ ഡി എ വിട്ടു

Kerala

കണ്ണപുരം സ്‌ഫോടനക്കേസ് പ്രതി പിടിയില്‍

International

പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്റാഈൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹൂത്തികൾ

Kerala

വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് മർദനമേറ്റു

Kerala

സ്കൂളിലെ സ്ഫോടനം: ഗൗരവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാത്തത് ബി ജെ പി-സി പി എം അന്തർധാരമൂലമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്

National

തീവ്രവാദികളുടെ 'ഹ്യൂമൻ ജിപിഎസ്' ബാഗു ഖാൻ സുരക്ഷാ സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

സേവനം സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകൻ്റെ മുഖമുദ്രയാകണം: പട്ടുവം കെ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ 