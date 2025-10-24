Connect with us

National

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂലില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു

കര്‍ണൂല്‍ പട്ടണത്തില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഉള്ളിന്ദകൊണ്ട ക്രോസിന് സമീപം പുലര്‍ച്ചെ 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം

Published

Oct 24, 2025 7:04 am |

Last Updated

Oct 24, 2025 7:28 am

ഹൈദരാബാദ്  | ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂല്‍ ജില്ലയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ച് വന്‍ ദുരന്തം. 15 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. 42 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. കര്‍ണൂല്‍ പട്ടണത്തില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഉള്ളിന്ദകൊണ്ട ക്രോസിന് സമീപം പുലര്‍ച്ചെ 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. തീപ്പിടിക്കും മുന്‍പ് ബസ് ഒരു മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ ഇടിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വോള്‍വോ മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ സ്ലീപ്പര്‍ ബസ്സാണ്‌ കത്തിയത്

തീ പടര്‍ന്നതോടെ ചില യാത്രക്കാര്‍ ജനാലകള്‍ തകര്‍ത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.അപകടമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ തീ അണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ബസ് പൂര്‍ണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. പരുക്കേറ്റവരെ കര്‍ണൂല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തില്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി ബെംഗളുരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

Kerala

ചെറുവണ്ണൂരില്‍ കടകളില്‍ തീപിടുത്തം; രണ്ട് കടകള്‍ പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; മിക്ക മേഖലകളിലും മലിനീകരണത്തോത് 350ന് മുകളില്‍

International

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തി അടച്ചതോടെ പാകിസ്താനില്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; തക്കാളി കിലോക്ക് 600 രൂപ

Kerala

വിറകടുപ്പില്‍ നിന്നും തീ പടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റു ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

National

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂലില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപ്പിടിച്ചു; 15 ഓളം പേര്‍ മരിച്ചു