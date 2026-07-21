ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉംറ വിസ അവതരിപ്പിച്ച് സഊദി

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ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉംറ വിസ അവതരിപ്പിച്ച് സഊദി
വിസ ഉടമകൾക്ക് വിസയുടെ കാലാവധിയുള്ള ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് വരാം
റിയാദ് | ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്കായി സഊദി അറേബ്യ ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള പുതിയ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ (Multiple Entry Umrah Visa) അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് പലതവണ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഈ വിസ പദ്ധതി. എന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ആകെ താമസിക്കാവുന്ന പരമാവധി സമയം 90 ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് സഊദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും തീർത്ഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി സഊദി അറേബ്യൻ മന്ത്രാലയമായ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹജ്ജ് ആൻഡ് ഉംറ (Ministry of Hajj and Umrah) ആണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ സഊദി വിഷൻ 2030 (Saudi Vision 2030), പിൽഗ്രിം എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം (Pilgrim Experience Program) എന്നിവയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
പുതിയ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വിസ ഉടമകൾക്ക് വിസയുടെ കാലാവധിയുള്ള ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഈ യാത്രകളിലെല്ലാം കൂടി ആകെ താമസ കാലാവധി 90 ദിവസത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. ഓരോ സന്ദർശനത്തിനും മുമ്പായി തീർത്ഥാടകർ നുസുക് പ്ലാറ്റ്ഫോം (Nusuk Platform) വഴി അംഗീകൃത സേവന ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് സേവന പാക്കേജ് (Service Package) നിർബന്ധമായും എടുത്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാക്കേജിന്റെ കാലാവധി വിസയിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല.
കൂടാതെ സഊദി അറേബ്യയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നുസുക് ആപ്ലിക്കേഷൻ (Nusuk Application) വഴി ഉംറ പെർമിറ്റ് (Umrah Permit) കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തീർത്ഥാടകൻ സഊദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ വിസ താൽക്കാലികമായി നിർജ്ജീവമാകുകയും, അടുത്ത സന്ദർശനത്തിന് ആവശ്യമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഹജ്ജ് സീസണിൽ (Hajj Season) ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ ലഭ്യമാകില്ല. ദുൽ ഖഅദ് (Dhu Al Qi’dah) ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ദുൽ ഹിജ്ജ (Dhu Al Hijjah) 13-ാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിസ സർവീസ് പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: Saudi Arabia has introduced a new one-year multiple-entry Umrah visa that allows pilgrims to enter the Kingdom multiple times with a total cumulative stay of up to 90 days. Introduced by the Ministry of Hajj and Umrah under Saudi Vision 2030, pilgrims must obtain a service package and Umrah permit via the Nusuk platform before each visit. The visa automatically deactivates upon departure and reactivates for subsequent eligible visits, but it remains unavailable during the Hajj season from Dhu Al-Qi’dah 1 to Dhu Al-Hijjah 13.