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പ്രോട്ടീൻ ബാറുകൾ മറന്നേക്കൂ, ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കും കരുത്തും ആരോഗ്യവും; അവിശ്വസനീയമായ ഗുണങ്ങൾ ഇതാ
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് (Passion Fruit) ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്.
ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാൻ പലരും പ്രോട്ടീൻ ബാറുകളെ (Protein Bars) ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതും പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നവുമായ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ബാറുകൾക്ക് പിറകെ പോകില്ല.
നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാന പോഷകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ (Protein). ഇത് പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കലകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് (Passion Fruit) ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്. ഒരു കപ്പ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാംസം, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ ഒൻപത് അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ (Essential Amino Acids) ഇതിൽ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലെങ്കിലും, സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച പൂരകമാണ്.
പ്രോട്ടീന് പുറമെ ഫൈബർ (Fiber), കാൽസ്യം (Calcium), വിറ്റാമിൻ എ (Vitamin A), വിറ്റാമിൻ സി (Vitamin C) എന്നിവയും ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധുരവും പുളിയും കലർന്ന രുചിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പുറമെ ജ്യൂസുകളിലും തൈരിന്റെ കൂടെയും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആപ്രിക്കോട്ട്, മാതളനാരങ്ങ, ചക്ക എന്നിവയിലും മിതമായ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിൽ ഓരോ ഗ്രാം പ്രോട്ടീനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ മാംസളമായ ഭാഗം ഫൈബർ, പൊട്ടാസ്യം, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ (Antioxidants), മഗ്നീഷ്യം (Magnesium) എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടം കൂടിയാണ്. ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ഫലം സഹായിക്കും. സമീകൃതാഹാരത്തിനൊപ്പം ഇത്തരം പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്.
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Passion fruit is a protein-rich tropical fruit containing 5 grams per cup. It is packed with fiber, vitamins, and antioxidants, making it a great addition to a healthy, plant-based diet.