Kerala
നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊല: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി തിങ്കളാഴ്ച
പോത്തുണ്ടി സ്വദേശിയായ സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി വരുന്നത്.
പാലക്കാട്| നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസില് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച വിധിക്കും. പാലക്കാട് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുക. പോത്തുണ്ടി സ്വദേശിയായ സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി വരുന്നത്.
ബിഎന്എസ് 103(ക), 126 (കക) വകുപ്പുകള് പ്രകാരം ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു 2025 ജനുവരി 27ന് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ബോയന് കോളനി സ്വദേശി സുധാകരന്, അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി കേസിലെ പ്രതിയാണ് ചെന്താമര.
2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെയും ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില് ചെന്താമരയ്ക്ക് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. സജിതയെ കൊന്ന കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കിടെ പരോളിനിറങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഇയാള് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാന് കാരണം സജിതയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അരുംകൊല.
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The Palakkad Additional Sessions Court will sentence Chenthamara on Monday for the Nenmara double murder. The court found him guilty of killing Sudhakaran and his mother Lakshmi. The convict committed the crime while out on parole for previously murdering Sudhakaran’s wife Sajitha.