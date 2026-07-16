Aksharam Education
പ്രകാശത്തിന്റെ രുചി
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ, സസ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്: കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം.
മരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുവെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ പാചകക്കാരൻ ആരാണ്? സൂര്യനും ഇലയിലെ പച്ചനിറവും ഒരു അത്ഭുത പ്രക്രിയയുമാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം(Photosynthesis).
ഹരിതസസ്യങ്ങൾ, ആൽഗകൾ, ചിലതരം ബാക്ടീരിയകൾ എന്നിവ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് അന്നജം (ഗ്ലൂക്കോസ്) നിർമിക്കുന്ന ജൈവ രാസപ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ അവക്കാവശ്യമായ ആഹാരം സ്വയം നിർമിക്കുകയും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സ് നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അവയെ ഓട്ടോട്രോഫുകൾ അഥവാ സ്വപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ ഇടുമ്പോഴോ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോഴോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴോ ഒരു ചെടിയെ പോഷിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവയൊന്നും ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. പകരം, സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വായുവിലെ വാതകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയുടെ രൂപമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം. ഇത് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ആൽഗകളും ചില സൂക്ഷ്മാണുക്കളും നടത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ, സസ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്: കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം.
ക്ലോറോഫിൽ
സസ്യത്തിന്റെ ഇലകളിലെ പച്ച കോശങ്ങളിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പച്ചനിറമുള്ള വസ്തുവിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ചനിറം. പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റാൻ ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിലാണ്. ക്ലോറോഫിൽ തന്മാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം അയോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമോ?
അതെ, മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും പോലെ സസ്യങ്ങളും ശ്വസിക്കും. എല്ലാ സസ്യങ്ങളും അവയുടെ കോശങ്ങൾക്ക് സജീവമോ ജീവനുള്ളതോ ആക്കുന്നതിന് ഊർജം നൽകുന്നതിനായി ശ്വസനം ആവശ്യമാണ്.
സസ്യങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, സസ്യങ്ങൾക്ക് വാതക കൈമാറ്റത്തിനായി പ്രത്യേക ഘടനകളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ, അവക്ക് സ്റ്റോമറ്റ (ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു), ലെന്റിസെലുകൾ (തണ്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു) എന്നിവയുണ്ട്. ഇത് വാതക കൈമാറ്റത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇലകൾ, കാണ്ഡം, സസ്യവേരുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നു.
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ്, അവ ശ്വസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. അധികമുള്ള ഈ ഓക്സിജനാണ് സസ്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഇതാണ് മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവികൾക്കും ജീവവായുവായി മാറുന്നത്.
കോശ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ, സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം പിടിച്ചെടുത്ത് ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
പകൽസമയം സസ്യങ്ങൾ ഒരേസമയം ശ്വസനവും (Respiration) പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും (Photosynthesis) നടത്തുന്നു. രാത്രിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, ശ്വസനം തുടരുകയും ചെയ്യും.
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Plants produce their own food using sunlight, water, and carbon dioxide through a chemical process called photosynthesis. Chlorophyll present in green leaves helps convert light energy into chemical energy while releasing vital oxygen. Plants also undergo respiration day and night to sustain life.