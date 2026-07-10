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ചെറുപ്പക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും
പ്രായമായവരിൽ വളരെ പതുക്കെ മാത്രം വളരുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ, ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അഗ്രസീവ് അഥവാ അതിവേഗം പടരുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു
ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സജീവവും മനോഹരവുമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. 50-ന് മുകളിൽ പ്രായം. കരിയറിലെ വളർച്ച, കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടിത്തീർക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. “എനിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ്” എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രായം. എന്നാൽ, ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇതിലും അപകടകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ, പ്രായമായവരിൽ വളരെ പതുക്കെ മാത്രം വളരുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ (prostate cancer), ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അഗ്രസീവ് അഥവാ അതിവേഗം പടരുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു എന്നതാണ്.
എന്താണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി?
പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആന്തരിക ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ്. മൂത്രസഞ്ചിയുടെ തൊട്ടുതാഴെയായി, മൂത്രനാളിയെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുരുഷബീജങ്ങളുടെ സുഗമമായ ചലനത്തിനും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ ദ്രാവകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ഈ സ്രവങ്ങൾ ബീജകോശങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പോഷകവും ഊർജ്ജവും നൽകുന്നു. പ്രായമാകുന്തോറും ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാഭാവികവും അനിയന്ത്രിതവുമായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ചയാണ് ‘ഏർലി ഓൺസെറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.
നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ (ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവ)
ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജോലിത്തിരക്ക് കൊണ്ടോ ക്ഷീണം കൊണ്ടോ ആണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അപായമണികളാകാം:
- രാത്രികാലങ്ങളിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന മൂത്രശങ്ക: രാത്രിയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാനായി എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
- മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്: മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുകയോ, മൂത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും: മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴോ സ്ഖലനം നടക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത വേദന.
- രക്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം: മൂത്രത്തിലോ ശുക്ലംത്തിലോ (സ്പേർമ്) രക്തത്തിന്റെ നിറം കാണപ്പെടുക.
- വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന: പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇടുപ്പിലോ നടുവിലോ തുടകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വേദന. (ക്യാൻസർ അസ്ഥികളിലേക്ക് പടരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാകാം ഇത്).
എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നു?
മുതിർന്നവരിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരുമ്പോൾ, അത് വളരെ സാവധാനം മാത്രം പടരുന്ന ഒന്നായതിനാൽ ഉടനടി കഠിനമായ ചികിത്സകളിലേക്ക് കടക്കാതെ, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രോഗാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ‘ആക്ടീവ് സർവെയ്ലൻസ്’ എന്ന രീതിയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്.
ചെറുപ്പക്കാരിൽ കോശങ്ങളുടെ ജനിതക വ്യതിയാനം വളരെ വേഗത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തന്മൂലം, രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത മുതിർന്നവരേക്കാൾ പലമടങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ പ്രായത്തിലുള്ള രോഗബാധയെ ഒട്ടും ലഘുവായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
- പാരമ്പര്യം: നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോ, സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
- ജീവിതശൈലി: അമിതവണ്ണം, വ്യായാമമില്ലായ്മ, അമിതമായ റെഡ് മീറ്റിന്റെയും കൊഴുപ്പുകൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം.
ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഒരു ലളിതമായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഈ നിശ്ശബ്ദ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിലേ പിടികൂടാം. അതാണ് പിഎസ്എ ( പ്രോസ്റ്റേറ്റ്-സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ) ടെസ്റ്റ്. രക്തത്തിൽ പി.എസ്.എയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിലെ അസ്വാഭാവികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നത് രോഗനിർണ്ണയം കൃത്യമാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി ഈ രോഗസാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, 40 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പി.എസ്.എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ രക്ഷിച്ചേക്കാം.
ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ തളർച്ചയോ വേദനയോ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ തകർന്നുപോകുന്ന ഒരു കുടുംബം നിങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത പോലും “അത് ചൂടുകൂടിയിട്ടാകും” എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത്.
ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങുക. കാരണം, നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ. വൈകുംതോറും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങളെ ജീവനായി കരുതുന്ന ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണ്.