FIFA WORLD CUP 2026
മൊറോക്കോയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് സെമിയിൽ; മിന്നും ഗോളുമായി കിലിയൻ എംബാപ്പെ
മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ലോകകപ്പിൽ ഇരുപത് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി.
ബോസ്റ്റൺ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ (FIFA World Cup) ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. യു എസിലെ ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെ എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളാണ് ഫ്രാൻസിന് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിൽ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് ഫ്രാൻസ് എത്തിച്ചേർന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇരുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയെ ബോക്സിൽ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് വി എ ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ മൊറോക്കോ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബൗണോ മികച്ച സേവിലൂടെ എംബാപ്പെയുടെ കിക്ക് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി ഇരുടീമുകളും ഗോളില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസ് പത്ത് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തപ്പോൾ മൊറോക്കോയ്ക്ക് ഒന്നുപോലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഫ്രാൻസ് അറുപതാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയുടെ വ്യക്തിഗത മികവിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെ ഉതിർത്ത മനോഹരമായ കേളിംഗ് ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് വലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഗോളോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ എട്ട് ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് (Golden Boot) റേസിൽ അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം ഒന്നാമതെത്തി. കൂടാതെ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ലോകകപ്പിൽ ഇരുപത് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡും എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ ഗോൾ നേടി ആറ് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഫ്രാൻസ് ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. അറുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കിയ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മൊറോക്കോ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളെ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ എംബാപ്പെ പരിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോടെ കളം വിട്ടത് ഫ്രഞ്ച് ക്യാമ്പിൽ നേരിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെമി ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽജിയം ടീമുകളിൽ ഒന്നിനെയായിരിക്കും ഫ്രാൻസ് നേരിടുക. മൊറോക്കോയുടെ പരാജയത്തോടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു.
Content Highlights:
France qualified for the FIFA World Cup 2026 semi-finals after a 2-0 win against Morocco in Boston. Kylian Mbappe and Ousmane Dembele scored in the second half to secure the victory. Mbappe missed a penalty in the first half but redeemed himself with a stunning goal later.