ലോകം ഹോർമുസിൽ മുങ്ങുമ്പോൾഗസ്സയിൽസംഭവിക്കുന്നത്
എന്താണ് ഇസ്റാഈലിന്റെ യഥാര്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നതും ഇപ്പോള് വ്യക്തമാണ്. അത് ഇറാനെ അസ്ഥിരമാക്കുക മാത്രമല്ല. ഗ്രേറ്റര് ഇസ്റാഈല് എന്ന ദീര്ഘകാല ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ്. ഹോര്മുസിലാണ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്. ഇറാനുമായി നീതിയുക്തമായ വെടിനിര്ത്തല് കരാര് സാധ്യമാക..
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