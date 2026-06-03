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ലോകം ഹോര്‍മുസില്‍ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോള്‍, ഇറാന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോള്‍, പാകിസ്താനിലേക്ക് നയതന്ത്ര യാത്രകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ സയണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം അതിന്റെ ജനിതകഗുണം കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരതയില്‍ പിറവിയെടുത്ത് ഭീകരതയിലൂടെ പടരുകയാണ് അക്രമി രാഷ്ട്രം.

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