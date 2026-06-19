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Kerala
ക്യാമ്പസുകളിൽ റാഗിങ് തടയാൻ സിദ്ധാർഥ് ആന്റി റാഗിങ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ ആക്ട് നടപ്പാക്കും
National
ഭര്ത്താവിനെ മുറിയില് പൂട്ടിയിട്ട് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് കല്ലും, വെടിയുണ്ടയും
kerala budget 2026-27
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് 1477.57 കോടി; ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസുകളും ആർത്തവ ശുചിത്വ സംരംഭങ്ങളും നടപ്പാക്കും
Kerala
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് 20 കോടി രൂപ; ജൻ സി ടെക് വികസനത്തിന് 50 കോടി; മലയാളം എ ഐക്ക് 10 കോടി
Kerala
മലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം; ആഗോള വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ബ്രാൻഡ് കേരള സംരംഭം
kerala budget 2026-27
നിക്ഷേപ സൗഹൃദത്തിന് ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിത ഇൻവെസ്റ്റ് കേരളം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സെൽ
kerala budget 2026-27