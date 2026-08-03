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തേരട്ടയെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടിരക്ഷപ്പെടാറുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്!
തേരട്ടകളുടെ അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന ചലന രീതിയും ശരീരത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് കാലുകളുടെ സാന്നിധ്യവും പലരിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു.
വീടുകളിലോ വഴിയോരങ്ങളിലോ ഒരു തേരട്ടയെ (Millipede) കണ്ടാൽ ഉടൻ നിലവിളിച്ച് ഓടിരക്ഷപ്പെടുന്നവരെ കാണാറില്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും ചില സ്ത്രീകൾ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? (Millipede Phobia) സാധാരണയായി മനുഷ്യരെ കടിക്കുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത, തീർത്തും ഉപദ്രവകാരികളല്ലാത്ത ഈ പാവം ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത്രയധികം ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തിനാണ് നെഞ്ചിടിപ്പോടെ അവിടെനിന്ന് ഓടാൻ തോന്നുന്നത്?
ഇത് വെറുമൊരു പേടിയോ അറപ്പോ മാത്രമല്ല; ഇതിന് പിന്നിൽ ശക്തമായ ചില മനഃശാസ്ത്രപരമായതും ജീവശാസ്ത്രപരമായതുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
മൈരിയോപോഡോഫോബിയ
ബഹുപാദ ജീവികളോടുള്ള (തേരട്ട, പൂരട തുടങ്ങിയവ) അമിതവും അകാരണവുമായ ഭയത്തെയാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ മൈരിയോപോഡോഫോബിയ (Myriapodophobia) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരക്കാർക്ക് തേരട്ടയെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പോലും ശ്വാസംമുട്ടലും അമിത വിയർപ്പും വിറയലും അനുഭവപ്പെടാം.
തലച്ചൊറിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം
മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ഉറച്ചുപോയ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ട്. നീളമുള്ള ശരീരവും നിരവധിയായ കാലുകളുമുള്ള ജീവികൾ വിഷമുള്ളവയായിരിക്കാം എന്ന ഭയം തലച്ചോറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ‘ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ്’ (Fight or Flight) പ്രതികരണം വഴി സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചലന രീതിയും കാലുകളുടെ എണ്ണവും
തേരട്ടകളുടെ അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന ചലന രീതിയും (Creepy-crawly movement) ശരീരത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് കാലുകളുടെ സാന്നിധ്യവും പലരിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഈ ജീവശരീര ഘടനയാണ് ഉൽക്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കുന്നത്.
കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ
ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവർ തേരട്ടയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നതോ അവ കടിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ മനസ്സിൽ വളർത്തുന്നതോ ഭാവിയിൽ അത്തരം ഭയം ഉള്ളിൽ ഉറച്ചുപോകാൻ കാരണമാകുന്നു.
ചിലരിൽ ഭയം കടുക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ഭീതിയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ലളിതമായ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ആവശ്യമെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പി പോലുള്ള മാനസിക പിന്തുണയിലൂടെയും ഇത്തരം ഫോബിയകളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
Content Highlights:
Many people panic and run away upon encountering a millipede due to an irrational fear known as Myriapodophobia. Psychological factors, evolutionary defense mechanisms, and brain triggers against multi-legged crawling creatures contribute to this reaction. Although millipedes are harmless and do not bite humans, the perceived danger triggers an automatic fight or flight response. Counseling and exposure therapy can effectively help individuals overcome this phobia.