National
ഗ്ലാസ്ഗോയില് ഇന്ത്യന് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; സാക്ഷി ചൗധരി, പ്രിയ ഗംഗാസ്, അരുന്ധതി ചൗധരി എന്നിവര്ക്ക് സ്വര്ണം
ഇതുവരെ 10 സ്വര്ണ്ണവും 15 വെള്ളിയും ഏഴ് വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 32 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ളത്
ഗ്ലാസ്ഗോ | കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസ് 2026 പത്താം ദിനത്തില് ബോക്സിംഗില് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. അഞ്ച് സ്വര്ണ്ണ മെഡലുകള് ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യക്ക് ഇനി നാല് ഫൈനലുകള് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. പ്രീതി പവാര്, ജാസ്മിന് ലാംബോറിയ, സാക്ഷി ചൗധരി, പ്രിയ ഗംഗാസ്, അരുന്ധതി ചൗധരി എന്നിവര് അതത് ഭാരവിഭാഗങ്ങളില് സ്വര്ണനേട്ടം കൈവരിച്ചത്
വനിതകളുടെ 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റൂബി വൈറ്റിനെ ഏകപക്ഷീയമായ വിധത്തിലൂടെ (50) പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സാക്ഷി സ്വര്ണ്ണം നേടിയത്. തുടക്കം മുതല് മത്സരത്തില് പൂര്ണ്ണാധിപത്യം പുലര്ത്തിയ ഈ ഇന്ത്യന് താരം മികച്ച രീതിയില് പഞ്ചുകള് തൊടുത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. ്ര
60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലില് കാനഡയുടെ മേരി-ബാത്തൗള് അല്-അഹ്മദിയെയാണ് പ്രിയ തോല്പ്പിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ടില് പിന്നില് നിന്നുപോയെങ്കിലും, രണ്ടാം റൗണ്ടിലും നിര്ണ്ണായകമായ അവസാന റൗണ്ടിലും മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ പ്രിയ സ്പ്ലിറ്റ് വെര്ഡിക്ടിലൂടെ (41) വിജയവും സ്വര്ണ്ണവും സ്വന്തമാക്കി.
70 കിലോഗ്രാം ഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചന്റേല് റെയ്ഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ അരുന്ധതി തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസ് സ്വര്ണ്ണ മെഡല് നേടിയത്.
പുരുഷന്മാരുടെ എ57 ഷോട്ട് പുട്ട് ഇനത്തില് ഇന്ത്യ 1-2 ഫിനിഷ് നേടി. സോമന് റാണ സ്വര്ണ്ണവും ശുഭം ജുയാല് വെള്ളിയും കരസ്ഥമാക്കി. അതേസമയം, പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിള് ജമ്പ് ഇനത്തില് പ്രവീണ് ചിത്രവേല് വെള്ളിയും സെല്വ പ്രഭു തിരുമാരന് വെങ്കലവും നേടി. ജൂഡോ താരം ഉന്നതി ശര്മ്മയും വെങ്കല മെഡല് സ്വന്തമാക്കി.
ഇതുവരെ 10 സ്വര്ണ്ണവും 15 വെള്ളിയും ഏഴ് വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 32 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസ്ഗോയില് നടക്കുന്ന കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസിന്റെ പത്താം ദിനത്തില് കായികതാരങ്ങള് ഇനിയും മത്സരങ്ങളില് രംഗത്തിറങ്ങും
Content Highlights: India continued its brilliant run on day 10 of the Glasgow Commonwealth Games 2026 with female boxers bagging five gold medals. Boxers Sakshi Chaudhary, Priya Ghanghas, and Arundhati Choudhary dominated their respective finals. India’s total medal count reached 32 with 10 golds.