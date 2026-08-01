Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും തീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത; 12 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്നും നാളെയും മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും ( ഓഗസ്റ്റ് -02- ഞായറാഴ്ച) തീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളില് നാളെ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഞായറാഴ്ച തീവ്രമഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഒമ്പതു ജില്ലകളില് ഇന്ന് റെഡ് അലര്ട്ടാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്നും നാളെയും മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. നദിക്കരകള്, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
Content Highlights: The India Meteorological Department predicted heavy rains across Kerala, issuing an orange alert for 12 districts on Sunday. A red alert remains active in nine districts today due to extremely heavy rainfall. Authorities advised residents in disaster-prone areas to move to safer locations.