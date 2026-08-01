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കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: സ്വർണ്ണ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് പത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ റിംഗിൽ; ചരിത്ര നേട്ടത്തിനരികെ ഇന്ത്യ

സെമി ഫൈനലിൽ വിജയിച്ച പത്ത് പേരും ഇതിനോടകം വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Published

Aug 01, 2026 1:51 pm |

Last Updated

Aug 01, 2026 1:51 pm

ഗ്ലാസ്ഗോ | കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് (Commonwealth Games) 2026 ൽ ബോക്സിംഗ് (Boxing) വിഭാഗത്തിൽ ചരിത്ര നേട്ടം കുറിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ എസ് ഇ സി സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണ് സ്വർണ്ണ മെഡലിനായി (Gold Medal) മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. സെമി ഫൈനലിൽ വിജയിച്ച പത്ത് പേരും ഇതിനോടകം വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റിയാൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സിംഗ് നേട്ടമായി ഇത് മാറും.

വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലവ്‌ലീന ബോർഗോഹെയ്ൻ 75 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എമ്മ സ്യൂ ഗ്രീൻട്രീയെ നേരിടും. രാത്രി 9:45 നാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുക. 51 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ സാക്ഷി ചൗധരി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റൂബി വൈറ്റിനെയും (രാത്രി 9:00), 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പ്രീതി പവാർ കാനഡയുടെ സ്കാർലറ്റ് ഡെൽഗാഡോയെയും (വൈകുന്നേരം 3:30) നേരിടും. 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ജാസ്മിൻ ലംബോറിയ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിന്റെ മിഖായേല വാൽഷുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ (വൈകുന്നേരം 3:45), 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പ്രിയ ഗംഗാസ് കാനഡയുടെ മേരി ബത്തൂൽ അൽ അഹമ്മദിയയുമായി (രാത്രി 9:15) മത്സരിക്കും. 70 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ അരുന്ധതി ചൗധരി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചാൻ്റൽ റീഡിനെ (രാത്രി 9:30) നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നാല് താരങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ജദുമണി സിംഗ് മന്ദേങ്ബാം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജൈ ഡിക്സണെ നേരിടും (വൈകുന്നേരം 4:15). മുൻ യൂത്ത് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ സച്ചിൻ സിവാച്ച് 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നമീബിയയുടെ ട്രൈഎഗെയ്ൻ എൻഡെവെലോയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും (രാത്രി 10:00). 80 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ അങ്കുഷ് പംഗൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡിമേജി ഷിറ്റുവിനെയും (രാത്രി 10:15), പ്ലസ് 90 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നരേന്ദർ ബെർവാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡാമർ തോമസിനെയും (രാത്രി 10:30) നേരിടും.

പത്ത് താരങ്ങൾ സ്വർണ്ണത്തിന് തൊട്ടരികിൽ നിൽക്കെ, ഇന്ത്യൻ ബോക്സിംഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദിനങ്ങളിലൊന്നാകും ശനിയാഴ്ച.

Content highlights:

10 Indian boxers will compete in the CWG 2026 finals in Glasgow today. Assured of silver, a win ensures gold. This could be India’s best boxing campaign.

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Ongoing News

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: സ്വർണ്ണ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് പത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ റിംഗിൽ; ചരിത്ര നേട്ടത്തിനരികെ ഇന്ത്യ