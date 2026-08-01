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ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ഭീകരാക്രമണം; രണ്ട് നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു
കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ ഭീകരർ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്
ശ്രീനഗർ | ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം (Kulgam) ജില്ലയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കുൽഗാം ജില്ലയിലെ കെല്ലാം ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തത്. ഒരാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.
ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ ദീപക് ആണ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട രണ്ടാമൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ ഭൂപേന്ദർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനായി പ്രദേശത്ത് പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരയുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ ഭീകരർ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത് (Targeted Attack). കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അനന്ത്നാഗിൽ നടന്ന സമാനമായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് കശ്മീരിലുടനീളം പോലീസ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും 3000ത്തിലധികം സംശയാസ്പദമായ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ട അറസ്റ്റുകൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിലുള്ള അമർനാഥ് യാത്ര (Amarnath Yatra) പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. കശ്മീരിൽ നിലവിലുള്ള ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ യാത്രയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 670 അധിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെക്കൂടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
Two non-local migrant workers from Chhattisgarh were killed in a terror attack in Jammu and Kashmir’s Kulgam district. Police launched a massive search operation to track attackers. The attack took place amid the ongoing Amarnath Yatra, leading to heightened security measures across Kashmir.