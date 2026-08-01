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ചന്ദ്രനിൽ വൻ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമോ? സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നു!
ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ബഹിരാകാശത്ത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടം ബുധനാഴ്ച ചന്ദ്രനിൽ ഇടിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ചിത്രം എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചത്
വാഷിംഗ്ടൺ | സ്പേസ് എക്സ് വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റിന്റെ ഉപരിഭാഗം മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 2025 ജനുവരിയിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ ലൂണാർ ലാൻഡറുകൾ വിക്ഷേപിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ബഹിരാകാശത്ത് ഒഴുകിനടക്കുന്ന ഉപരിഭാഗമാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ക്രേറ്ററിന് (Einstein Crater) സമീപം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ഇത് ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന ഈ പതനം മൂലം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പുതിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും വലിയ തോതിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുകയും ചെയ്യും. ഭൗമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൂട്ടിയിടിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വർധിച്ചുവരുന്ന ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള (Space Debris) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് അവസരമൊരുക്കും.
മൂന്ന് ടൺ ടി എൻ ടി സ്ഫോടനത്തിന് തുല്യമായ ഊർജ്ജമാണ് ഈ കൂട്ടിയിടിയിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുക. സ്ഫോടനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ താഴെ മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കൂ എന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും. ചന്ദ്രനിലെ കുറഞ്ഞ ഗുരുത്വാകർഷണം (Gravity) കാരണമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.
ഏകദേശം 12 മീറ്റർ നീളവും 4,500 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ഈ ഭാഗം കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ 27 മീറ്റർ വീതിയും 5 മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ഗർത്തം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ലോസ് അലാമോസ് നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നത്. നാസയുടെ ലൂണാർ റീകണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ (Lunar Reconnaissance Orbiter), ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ദനൂരി (Danuri) എന്നീ പേടകങ്ങൾ ഈ കൂട്ടിയിടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയേക്കും. കൂട്ടിയിടിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ദനൂരി പേടകം ഇതിന് തൊട്ടടുത്തു കൂടെ കടന്നുപോകും.
2022-ൽ ചൈനയുടെ റോക്കറ്റ് ഭാഗം ചന്ദ്രന്റെ മറുഭാഗത്ത് പതിച്ച് രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചന്ദ്രന്റെ മുൻവശത്താണ് അപകടം നടക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Content Highlights: An abandoned SpaceX rocket upper stage will slam into the Moon at 5,400 mph. The impact will create a new lunar crater. Scientists will study the collision to analyze space debris.