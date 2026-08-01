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Kerala

മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞു യുവാക്കളെ കാണാതായി; കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ക്യാരിയർ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Published

Aug 01, 2026 9:57 am |

Last Updated

Aug 01, 2026 9:57 am

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായി. ശ്രീജിത്ത് (28), ശ്രീമോൻ (25) എന്നിവരാണ് കടലിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കാണാതായവർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ പോലീസിനോ അധികൃതർക്കോ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും മുതലപ്പൊഴി കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. (Two youths missing after a boat capsize at Muthalapozhi)

ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ക്യാരിയർ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കടലിൽ കനത്ത വെളിച്ചമില്ലായ്മയും ഉയരത്തിൽ അടടിച്ച ഉയർന്ന തിരമാലകളും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കാരണം രാത്രി സമയത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്താൻ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നേരം പുലർന്നിട്ടും കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ ഫലപ്രദമായ നീക്കങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം.

സ്ഥലത്തെത്തിയ ചിറയിൻകീഴ് മേഖലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും യു ഡി എഫ്. എം എൽ എ രമ്യ ഹരിദാസ് അടക്കമുള്ളവരും പ്രതിഷേധക്കാരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി. അടിയന്തരമായി സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് (Scuba Diving) ടീമിനെയും വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നുള്ള പ്രത്യേക രക്ഷാപ്രവർത്തന ബോട്ട് സൗകര്യങ്ങളെയും സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ കടലിൽ കൂടുതൽ വള്ളങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്തുനിന്നും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നാട്ടുകാരുടെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
Two young men went missing after a boat capsized in heavy winds and rain at Muthalapozhi. Relatives and locals protested at the coastal police station over rescue delays. A scuba diving team and search boats from Vizhinjam have been deployed to accelerate search operations.

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