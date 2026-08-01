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Kerala

പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ: വീട് ഒലിച്ചുപോയി; മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മാതാവിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പയ്യാനിത്തോട്ടം മേഖലയിൽ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്.

Published

Aug 01, 2026 7:46 am |

Last Updated

Aug 01, 2026 7:46 am

കോട്ടയം | പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. പയ്യാനിത്തോട്ടം മണ്ടൻപ്ലാവ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ജോണിയുടെ മകന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ജോണിയുടെ ഭാര്യ ഗ്രേസിക്കായി സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പയ്യാനിത്തോട്ടം മേഖലയിൽ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ജോണിയുടെ വീട് പൂർണമായും ഒലിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് ജോണിയുടെ ഭാര്യ ഗ്രേസിയും മകനുമാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ശക്തമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത്.

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A tragic landslide in Poonjar Payyanithottam destroyed a house completely. The body of Johny’s son was recovered while search operations continue for his mother Greacy. Rescue teams face difficulties due to flooded roads in Erattupetta.

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