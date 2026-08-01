Idukki
ഇടുക്കി കുടയത്തൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ: കാണാതായ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
വാഗമണ്ണിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കാണാതായ ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്
ഇടുക്കി | ഇടുക്കി കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അടൂർമലയിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ അതിശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ (Landslide) കാണാതായ വീട്ടമ്മ സുമതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ ഫയർഫോഴ്സും എന് ഡി ആർ എഫും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ ഇടുക്കിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴക്കെടുതിയിൽ ആദ്യ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അടൂർമലയിൽ പുലർച്ചെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് പേരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഗൃഹനാഥൻ പുറത്തായിരുന്നതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ മകനെ അയൽവാസികൾ ചേർന്ന് രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുമതി മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു.
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Content Highlights:
The dead body of Sumathi was recovered after a severe landslide at Adoormala in Idukki district. Her husband and son survived the incident while search operations continue for another missing person in Vagamon. Authorities and rescue teams are on high alert due to continuous rainfall.