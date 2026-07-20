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ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധയിൽ കുഞ്ഞുജീവൻ പൊലിയാം; മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക!
പാൽ നൽകി കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ മലർത്തി കിടത്തരുത്. വലതുവശം ചരിച്ച് കിടത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം. ഇത് പാൽ തികട്ടി വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.
പാലക്കാട് കാരാകുറുശ്ശി പള്ളിക്കുറുപ്പിൽ മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി 56 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവം അതീവ വേദനയോടെയാണ് നാം കേട്ടത്. (Baby Care Tips) പാൽ നൽകിയ ശേഷം കിടത്തിയ കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും, ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയുമായിരുന്നു. ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒരാളായ ഈ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ വിയോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഭവമല്ല. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ദുഃഖകരമായ വാർത്തകൾ നമ്മെ തേടിയെത്താറുണ്ട്. നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും.
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലെ പിഴവുകളാണ് പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ മതി കുഞ്ഞുജീവൻ ഇല്ലാതാവാൻ. (Infant Breastfeeding Guide) മുലപ്പാൽ നൽകുമ്പോഴും അതിനുശേഷവും മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരുത്തി പാൽ നൽകുക
കിടന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്ന രീതി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. അമ്മ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന്, കുഞ്ഞിന്റെ തലയും കഴുത്തും ശരീരവും ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കൈകളിൽ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വേണം പാൽ നൽകാൻ. കുഞ്ഞിന്റെ തല എപ്പോഴും ശരീരത്തേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കണം.
പാൽ കുടിക്കുന്ന വേഗത നിയന്ത്രിക്കുക
ചില അമ്മമാർക്ക് മുലപ്പാൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചുരന്നു വരാറുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങാൻ കഴിയാതെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാൻ കാരണമാകും. പാൽ അമിതമായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്തനങ്ങളിൽ പതുക്കെ അമർത്തി പാലിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. (Newborn Health Tips) കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നിർത്തി വിശ്രമം നൽകിയ ശേഷം വീണ്ടും നൽകുക.
തോളിലിട്ട് തട്ടി ഏമ്പക്കം വിടീക്കുക
പാൽ നൽകിയ ശേഷം കുഞ്ഞിനെ കിടത്താൻ ഒട്ടും ധൃതി കൂട്ടരുത്. പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞയുടൻ കുഞ്ഞിനെ നിവർത്തി തോളിൽ കിടത്തി പതുക്കെ പുറത്തു തട്ടുക. കുഞ്ഞ് ഏമ്പക്കം വിടുന്നത് (Burping) വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. കുടിക്കുന്ന പാലിനൊപ്പം ഉള്ളിൽ പോകുന്ന വായു പുറത്തുപോകാനും പാൽ കൃത്യമായി ദഹിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഏമ്പക്കം വിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
പാൽ നൽകിയ ഉടൻ മലർത്തി കിടത്തരുത്
പാൽ നൽകി കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ മലർത്തി കിടത്തരുത്. വലതുവശം ചരിച്ച് കിടത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം. ഇത് പാൽ തികട്ടി വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. കുഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിൽ പാൽ തികട്ടി എടുത്താൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ചരിഞ്ഞു കിടത്തുന്നത് സഹായിക്കും.
ഉറക്കത്തിൽ പാൽ നൽകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞിന് പാൽ നൽകുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ഉറക്കച്ചടവോടെ പാൽ നൽകുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. പൂർണ്ണമായി ഉണർന്ന ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിന് പാൽ നൽകുക.
കുഞ്ഞിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
പാൽ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ ചുമയ്ക്കുകയോ, അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുകയോ, മുഖം ചുവക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ പാൽ നൽകുന്നത് നിർത്തുക. കുഞ്ഞിനെ തോളിലേക്ക് മാറ്റി പതുക്കെ പുറത്തു തട്ടുക.
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മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തര കാര്യങ്ങൾ
കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും പരിഭ്രാന്തിയില്ലാതെ, താഴെ പറയുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾ (Infant Choking First Aid) വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യണം:
- കുഞ്ഞിനെ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി പുറത്തു തട്ടുക: കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിയിൽ (കൈത്തണ്ടയിൽ) കമഴ്ത്തിക്കിടത്തുക. കുഞ്ഞിന്റെ തല ശരീരത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നിരിക്കണം. കുഞ്ഞിന്റെ താടിയെല്ല് വിരലുകൾ കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി താങ്ങിപ്പിടിക്കണം (കഴുത്തിന് അമരരുത്). തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കൈപ്പത്തിയുടെ അടിഭാഗം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് ചുമൽ അസ്ഥികൾക്ക് നടുവിലായി (ഇരു തോളുകൾക്കും മധ്യേ) അഞ്ച് തവണ പതുക്കെ എന്നാൽ ശക്തിയായി താഴേക്ക് തട്ടുക.
- നെഞ്ചിൽ അമർത്തുക: പുറത്തു തട്ടിയിട്ടും കുഞ്ഞ് സാധാരണ നിലയിലായില്ലെങ്കിൽ, കുഞ്ഞിനെ മലർത്തി നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് മാറ്റുക. തല ഇപ്പോഴും താഴ്ന്നുതന്നെ ഇരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് വിരലുകൾ (ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും) ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി (മുലക്കണ്ണുകൾക്ക് തൊട്ടുതാഴെ) അഞ്ച് തവണ പതുക്കെ അമർത്തുക.
- വായിൽ പരിശോധിക്കുക: കുഞ്ഞിന്റെ വായ തുറന്ന് പാൽ ഒലിച്ചുപോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. തൊണ്ടയിലേക്ക് വിരലുകൾ ഇട്ട് തപ്പരുത്, ഇത് തടസ്സം കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകും.
- ശ്വാസം നൽകുക: കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയോ ശ്വാസമെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്കും വായും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി പതുക്കെ കൃത്രിമ ശ്വാസം (Rescue Breaths) നൽകുക.
തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം എത്രയും വേഗം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. നവജാത ശിശുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പുലർത്തുന്ന ചെറിയ ജാഗ്രതയിലൂടെ ഇത്തരം വലിയ അപകടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
Content Highlights: Safe breastfeeding practices are vital to prevent choking in infants. Parents should learn proper feeding positions. Essential first aid saves lives.