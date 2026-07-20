2026 FIFA WORLD CUP ഫൈനലിൽ അർജന്റീന തോറ്റത് ഇങ്ങനെ...

FIFA WORLD CUP 2026
2026 FIFA WORLD CUP ഫൈനലിൽ അർജന്റീന തോറ്റത് ഇങ്ങനെ...
രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധികസമയത്തിന്റെ (ഇഞ്ചുറി ടൈം) മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീന താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
ന്യൂയോർക്ക് | യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരായ സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഫിഫ ലോകകപ്പ് (FIFA World Cup Final 2026 ) കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്പെയിൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അധികസമയത്തിന്റെ 116-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സ്ട്രൈക്കർ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ ഗോളാണ് സ്പെയിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 2010-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആന്ദ്രെ ഇനിയേസ്റ്റയുടെ ഗോളിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ തകർത്ത് ആദ്യ കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ നേടുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയമാണിത്.
മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയിനിന്റെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമാണ് പ്രകടമായത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം എട്ട് ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ ഫലപ്രദമായി തളയ്ക്കാൻ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തിന് സാധിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ കേവലം ഒരു തവണ മാത്രമാണ് മെസ്സിക്ക് പന്ത് തൊടാനായത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സ്പാനിഷ് മധ്യനിര കളിയിലുടനീളം പന്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവശം വെക്കുകയും അർജന്റീനയ്ക്ക് നീക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധികസമയത്തിന്റെ (ഇഞ്ചുറി ടൈം) മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീന താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പൗ കുബാർസിക്കെതിരായ ഫൗളിനാണ് എൻസോയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം കേവലം ഒരു ഗോൾ മാത്രം വഴങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പെയിനിനെതിരെ പത്തുപേരുമായി കളിക്കേണ്ടി വന്നത് അർജന്റീനയുടെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കി. അധികസമയത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഈ ആൾബലത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്താണ് സ്പെയിൻ വിജയഗോൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രതിരോധ താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടinez ന് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നതും അർജന്റീനയുടെ കളിയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒരു മത്സരം കളിച്ച മുതിർന്ന താരം നിക്കോളാസ് ഓട്ടമെൻഡിയെ പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണിക്ക് കളത്തിലിറക്കേണ്ടി വന്നു. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടinez ന്റെ പന്തുമായി മുന്നേറാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ടീമിനെ ബാധിച്ചു. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വരെ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (19 ഗോളുകൾ) അടിച്ചുകൂട്ടിയ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഫൈനലിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഷോട്ട് പോലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മത്സരത്തിലുടനീളം ആകെ രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എടുക്കാനായത്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് സ്പെയിൻ നിശ്ചിത സമയത്ത് 12 എണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തൊടുത്ത് ആകെ 20 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തു.
Messi llorando.
Me arruinó el año. pic.twitter.com/AK6J7whAcJ
— Messias (@Messias30_) July 19, 2026
Also Readനീലപ്പടയെ തളച്ച് സ്പാനിഷ് സൂര്യോദയം; സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാർ (1-0) മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 6-4 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ടൂർണമെന്റിൽ ആകെ 10 ഗോളുകൾ നേടിയ ഫ്രാൻസ് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പദവി നിലനിർത്തി.
Content Highlights
Spain defeated 10-man Argentina 1-0 to win the FIFA World Cup 2026 at the New York New Jersey Stadium. Substitute striker Ferran Torres scored the decisive winning goal in the 116th minute of extra time. Lionel Messi was kept quiet by a dominant Spanish midfield, while Enzo Fernandez received a red card. Meanwhile, France secured the bronze medal by defeating England 6-4, with Kylian Mbappe finishing as the top scorer.