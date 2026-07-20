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മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആ 120 മിനിറ്റുകളിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് എന്തുപറ്റി?
120 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ വെറും 54 ടച്ചുകൾ മാത്രമാണ് മെസ്സിക്ക് നേടാനായത് എന്നതുതന്നെ സ്പെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാർക്കിംഗിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ന്യൂജേഴ്സി | കളിമുറ്റത്തെ ആ മന്ത്രവാദിക്ക് ഇത്തവണ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കാൽപന്തിന്റെ അമരക്കാരന് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസം എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്? ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ട് അർജന്റീന കിരീടം കൈവിട്ടപ്പോൾ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ തിരയുന്നത് ഒരേയൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്; മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആ 120 മിനിറ്റുകളിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് എന്തുപറ്റി?
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമായി അർജന്റീനയെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോളിലേറ്റി ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ച ആ 39 കാരൻ, ഫൈനലിൽ സ്വന്തം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയെയാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ഇരുപത് വർഷം നീണ്ട തന്റെ വിസ്മയകരമായ ലോകകപ്പ് കരിയറിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കരിയർ ലോ റെക്കോർഡിനാണ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടും ഒരു ഗോൾ അവസരം പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് മെസ്സിക്ക് കളം വിടേണ്ടി വന്നത്.
സ്പാനിഷ് കോച്ച് ഒരുക്കിയ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ പൂട്ടിന് മുന്നിൽ മെസ്സിയും സംഘവും പൂർണ്ണമായും നിഷ്പ്രഭരാവുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം സ്പാനിഷ് മധ്യനിര കളി നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ മെസ്സിക്ക് മൈതാനത്ത് വിഹരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. 120 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ വെറും 54 ടച്ചുകൾ മാത്രമാണ് മെസ്സിക്ക് നേടാനായത് എന്നതുതന്നെ സ്പെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാർക്കിംഗിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഒരു കീ പാസ് പോലും നൽകാൻ മെസ്സിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. താരം തൊടുത്ത ഒരേയൊരു ഷോട്ട് സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് ക്രോസുകൾ ചെയ്തതിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി 11 മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളോ അസിസ്റ്റോ നേടി മുന്നേറിയ മെസ്സിയുടെ അസാധാരണമായ റെക്കോർഡ് സ്ട്രീക്കിനും ഇവിടെ അന്ത്യമായി.
അധികസമയത്ത് ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ ഗോളിൽ സ്പെയിൻ കിരീടമുയർത്തിയപ്പോൾ, കണ്ണീരോടെയാണ് മെസ്സി കളം വിട്ടത്. തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരമായി ഇത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടെ, ഈ തോൽവി ആരാധകർക്കും വലിയ നോവായി. എങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനുള്ള സിൽവർ ബോൾ പുരസ്കാരം മെസ്സിയെ തേടിയെത്തി. സ്പെയിൻ ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്രിയാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Summary
Lionel Messi faced an unprecedented career low as Argentina lost the FIFA World Cup 2026 final to Spain by 1-0 in extra time. Despite playing 120 minutes, the 39-year-old captain failed to create a single goal-scoring opportunity due to Spain’s tight defensive tactics. This defeat ended Messi’s historic 11-match World Cup scoring streak, and he left the pitch in tears in what could be his final World Cup appearance.