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പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം; ഇൻസുലിൻ ഇനി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മതി; അവിക്ലി ഇന്ത്യയിലും
സാധാരണയായി പ്രമേഹ രോഗികൾ വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും ദിവസേന ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, പുതിയ മരുന്ന് എത്തുന്നതോടെ വർഷത്തിൽ വെറും 52 തവണ മാത്രം ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാകും.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമേഹ ബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻസുലിൻ (Once Weekly Insulin) ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഡാനിഷ് മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ നോവോ നോർഡിസ്ക് (Novo Nordisk) ആണ് അവിക്ലി (Awiqli) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഇൻസുലിൻ ഐകോഡെക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയത്. സാധാരണയായി പ്രമേഹ രോഗികൾ വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും ദിവസേന ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, പുതിയ മരുന്ന് എത്തുന്നതോടെ വർഷത്തിൽ വെറും 52 തവണ മാത്രം ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാകും. പ്രമേഹ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയൊരു പരിഹാരമായാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ ഉൽപ്പന്നത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ ബാധിതരായ മുതിർന്ന രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള ഈ ഇൻസുലിൻ ഫ്ലെക്സ്ടച്ച് (FlexTouch) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പെൻ ഉപകരണം വഴിയാണ് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ രീതി ലഭ്യമാകുന്ന ആറാമത്തെ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് നോവോ നോർഡിസ്ക് ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വിക്രാന്ത് ശ്രോത്രിയ വ്യക്തമാക്കി. ദിവസേനയുള്ള കുത്തിവെപ്പുകളോടുള്ള ഭയം കാരണം പല രോഗികളും ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും. ഡെന്മാർക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഇൻസുലിൻ പെനുകൾ അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വില്പനയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് നോവോ നോർഡിസ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 700 യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ അടങ്ങിയ 1 എം എൽ അവിക്ലി ഫ്ലെക്സ്ടച്ച് പെന്നിന് 2,611 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 2,100 യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ അടങ്ങിയ വലിയ 3 എം എൽ പെന്നിന് 7,883 രൂപയും ഈടാക്കും. ഒരു രോഗിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം 70 യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഏകദേശം 261 രൂപ മുതൽ 263 രൂപ വരെ മാത്രമേ ചിലവ് വരികയുള്ളൂ.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. രാജ്യത്ത് 10.1 കോടിയിലധികം ആളുകൾ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരായും 13.6 കോടി ആളുകൾ പ്രമേഹത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അവസ്ഥയിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 9 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹ ബാധിതരാണ്. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ ബാധിതരായ രോഗികളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ICMR) പിന്തുണയോടെ മദ്രാസ് ഡയബറ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പ്രമേഹ ബാധിതരായ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ രോഗം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഇൻസുലിന്റെ വരവ് രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
Danish drugmaker Novo Nordisk has launched Awiqli, the world’s first once-weekly basal insulin in India for diabetes care. This innovative therapy reduces the annual injection count from 365 daily shots to just 52 weekly doses. The treatment is affordable and safe for Type 1 and Type 2 diabetes patients.