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Kerala

കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മരണം ആറായി; ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് മൂന്നു പേരെ

മന്ത്രിമാരായ ടി സിദ്ദിഖ്, എ പി അനില്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ജില്ലയില്‍ തുടരുകയാണ്.

Published

Jul 09, 2026 1:19 pm |

Last Updated

Jul 09, 2026 1:19 pm

വയനാട്| കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ദുരന്തത്തില്‍ മരണം ആറായി. സര്‍വേയറായ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശി അസ്ഹറുദ്ദീന്‍ അന്‍സാരി, ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് സ്വദേശി രാഹുല്‍ ശര്‍മ്മ (എന്‍ജിനീയര്‍), ബിഹാര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍ (എസ്‌കവേറ്റര്‍ ഓപറേറ്റര്‍) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി എംബാമിങ്ങിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഇതുവരെ ആറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. മീനാക്ഷി പാലത്തിന്റെ താഴെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരു മൃതദേഹം ലഭിച്ചതെന്നും മന്ത്രി എ പി അനില്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹം പുഴയില്‍ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. പ്രദേശത്ത് നാലു സോണായി തിരിച്ചാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. കാണാതായ മറ്റു മൂന്നു പേര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി അനില്‍ കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കള്ളാടിയില്‍ തിരച്ചില്‍ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയും പുഴയിലെ ഒഴുക്കും തിരച്ചിലിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ നടത്തിയ തിരിച്ചിലില്‍ ആരെയും കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കഡാവര്‍ നായകള്‍ അടക്കം തിരിച്ചലിനായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മന്ത്രിമാരായ ടി സിദ്ദിഖ്, എ പി അനില്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ജില്ലയില്‍ തുടരുകയാണ്. ദുരന്തം അനേഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സമിതി ഇന്ന് രൂപീകരിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്ന് കള്ളാടി സന്ദര്‍ശിക്കും.

Content Highlights:
Three more bodies have been recovered from the Kalladi landslide site, raising the total death toll to six. The deceased have been identified as contract workers hailing from Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, and Bihar. Search operations are continuing for three more missing individuals despite heavy rain.

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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മരണം ആറായി; ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് മൂന്നു പേരെ

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