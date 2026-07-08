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ഹൃദയാഘാത സാധ്യത തിരിച്ചറിയാൻ ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധന പോര; ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഗവേഷകർ
വർഷങ്ങളായി ഡോക്ടർമാർ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെയാണ്. എന്നാൽ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനേക്കാൾ അത് വഹിക്കുന്ന ദോഷകരമായ കണികകളുടെ (particles) എണ്ണമാണ് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഹൃദയാരോഗ്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വർഷം തോറും നടത്തുന്ന സാധാരണ കൊളസ്ട്രോൾ (Cholesterol) പരിശോധനകൾക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെയും സ്ട്രോക്കിന്റെയും യഥാർത്ഥ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ജാമ (JAMA) ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽ ഡി എൽ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന നിലവിലെ രീതിക്ക് പകരം അപ്പോലിപോപ്രോട്ടീൻ ബി (apoB) എന്ന രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഹൃദയാഘാത സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളായി ഡോക്ടർമാർ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെയാണ്. എന്നാൽ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനേക്കാൾ അത് വഹിക്കുന്ന ദോഷകരമായ കണികകളുടെ (particles) എണ്ണമാണ് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധനയിൽ എൽ ഡി എൽ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ പോലും ചിലരിൽ ഈ അപകടകരമായ കണികകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.
അപ്പോലിപോപ്രോട്ടീൻ ബി പരിശോധനയിലൂടെ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ദോഷകരമായ കണികകളുടെ ആകെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. എൽ ഡി എൽ കണികകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധമനികളിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ദോഷകരമായ കൊളസ്ട്രോൾ കണികകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പോബി. അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം ഹാനികരമായ കണികകൾ പടരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും.
പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ എന്നിവയുള്ളവരിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് സാധാരണ രീതിയിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും അപകടകരമായ കണികകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ അപ്പോബി ടെസ്റ്റ് സഹായകരമാകും.
നിലവിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധനകൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നില്ല. സാധാരണ ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ പരിശോധന കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ലഭ്യമായതിനാലും വർഷങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പിന്തുണയുള്ളതിനാലും പ്രാഥമിക പരിശോധനയായി അത് തുടരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രമേഹം, പൊണ്ണത്തടി, കുടുംബപരമായ ഹൃദ്രോഗ പാരമ്പര്യം എന്നിവയുള്ളവർക്കും എൽ ഡി എൽ സാധാരണ നിലയിലായിട്ടും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയത്തിന് അപ്പോബി പരിശോധന ഒരു അധിക സഹായമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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A recent study published in JAMA indicates that standard LDL cholesterol tests may miss hidden heart attack and stroke risks. Researchers found that the apolipoprotein B (apoB) test is more accurate as it measures the total number of harmful, artery-clogging particles rather than just the amount of cholesterol.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഉപദേശത്തിനോ രോഗനിർണയത്തിനോ പകരമുള്ളതല്ല. എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറുടെയോ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയോ ഉപദേശം തേടുക.)