'തോറ്റു മടങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടം, ഇനി ഒരു ലോകകപ്പിനില്ല, ഇപ്പോൾ വിരമിക്കാനുമില്ല': നയം വ്യക്തമാക്കി റൊണാൾഡോ

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'തോറ്റു മടങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടം, ഇനി ഒരു ലോകകപ്പിനില്ല, ഇപ്പോൾ വിരമിക്കാനുമില്ല': നയം വ്യക്തമാക്കി റൊണാൾഡോ
ഇത്തരമൊരു തോൽവിയോടെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്ന്
ഡാല്ലസ് | ഇനിയൊരു ലോകകപ്പിന് താനില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. 2026 ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനിനോട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് 41 കാരനായ താരം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ (Round of 16) മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പകരക്കാരൻ താരം മിക്കൽ മെറിനോ നേടിയ ഗോളിലാണ് സ്പെയിൻ 1-0 ന് വിജയിച്ചത്. മത്സരത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച റൊണാൾഡോ, സ്പെയിന് മത്സരത്തിൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കളി ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരിയാമായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇത്തരമൊരു തോൽവിയോടെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് (FIFA World Cup) ആയിരുന്നു ഇത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പോലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ലെന്നും റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.
പോർച്ചുഗലിനായി 2016 ലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും 2019, 2025 വർഷങ്ങളിൽ നേഷൻസ് ലീഗും നേടിക്കൊടുത്ത റൊണാൾഡോ, ദേശീയ ടീമിനായുള്ള തന്റെ സംഭാവനകളിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ ചരിത്രത്തിൽ നേടിയ മൂന്ന് കിരീടങ്ങളും തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നും അതിൽ 2016 ലെ യൂറോ കപ്പ് വിജയം ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തോളം വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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Cristiano Ronaldo has confirmed that the 2026 FIFA World Cup was his last appearance in the tournament following Portugal’s 1-0 defeat against Spain in the Round of 16. The 41-year-old forward stated he will take time to reflect before making any hasty decisions regarding his international retirement. Ronaldo also expressed his pride in winning three major titles for Portugal during his career.