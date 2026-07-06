FIFA WORLD CUP 2026
മെക്സിക്കോയെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ; അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ആതിഥേയർ
മെക്സിക്കോയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് പരാജയമാണിത്.
മെക്സിക്കോ സിറ്റി | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ (FIFA World Cup 2026) ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം. മെക്സിക്കോയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് പരാജയമാണിത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി യുവതാരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങി. മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിലും മുപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലുമായിരുന്നു ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ഗോളുകൾ. നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ നൽകിയ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ. എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയൻ ക്വിനോണസിലൂടെ മെക്സിക്കോ ഒരു ഗോൾ മടക്കി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ അമ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജാരെൽ ക്വാൻസ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി. എന്നാൽ അറുപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയ്ൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഹാരി കെയ്ൻ നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഗോളാണിത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അറുപത്തിയൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി റൗൾ ജിമെനെസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ മത്സരം വീണ്ടും ആവേശത്തിലായി.
Also Readവമ്പൻ അട്ടിമറി; ഹാലൻഡിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ പ്രഹരത്തിൽ തകർന്ന് ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിന് പുറത്തേക്ക്; നോർവെ ക്വാർട്ടറിൽ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മെക്സിക്കോ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡും ഉറച്ചുനിന്നതോടെ വിജയം ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പം നിന്നു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ എതിരാളികൾ. മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് മത്സരം ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
Content Highlights:
England defeated co-hosts Mexico 3-2 in a dramatic FIFA World Cup 2026 Round of 16 clash at the Estadio Azteca to seal their spot in the quarterfinals. Jude Bellingham scored a brilliant brace for the Three Lions, while Harry Kane converted a vital penalty kick. Despite a fighting response and a penalty from Raul Jimenez, ten-man England held on to win.