Kerala
തീരദേശ ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി; കേരളത്തില് ഇന്നു മുതല് ശക്തമായ മഴ
നാളെ വരെ കേരള - ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാല് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള വടക്കന് ഒഡീഷ-പശ്ചിമ ബംഗാള് തീരപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച് ‘തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദമായി’ മാറിയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിശദമാക്കി.
ജൂലൈ 09 വരെ തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തില് കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് തീവ്രമഴ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഈ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കന്- മധ്യ കേരളത്തില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയും, മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഈ ന്യൂനമര്ദ്ദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച്, വടക്കന് ഒഡീഷ തീരത്ത് ചാന്ദ്ബാലിക്കും ദിഘയ്ക്കും ഇടയിലായി ബാലസോറിന് സമീപത്തുകൂടി കരയില് പ്രവേശിക്കാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലുള്ള സഞ്ചാരം തുടര്ന്ന് വടക്കന് ഒഡീഷ, വടക്കന് ഛത്തീസ്ഗഡിനു മുകളിലൂടെ നീങ്ങാനാണു സാധ്യത. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നും നാളെയും കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിര്ദേശം
കേരള – ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്നും നാളെയും, കര്ണാടക തീരത്ത് ഈ മാസം എട്ടു വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നാളെ വരെ കേരള – ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.ബുധനാഴ്ച വരെ കര്ണാടക തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, വടക്കന് പശ്ചിമ ബംഗാള്, ഒഡിഷ തീരം എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തീരം, വടക്കന് ആന്റ് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
The India Meteorological Department has issued heavy rain alerts across Kerala due to a deep depression in the Bay of Bengal. Orange alerts are in place for Kannur and Kasaragod, with yellow alerts in several other districts. Fishermen are strictly advised not to venture into the sea.