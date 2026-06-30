Editors Pick
തീപ്പൊള്ളലേറ്റാൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തേക്കാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഈ അപകടം നിങ്ങൾ അറിയണം!
പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് പേസ്റ്റ് തേച്ചാൽ തണുപ്പ് കിട്ടുമെന്നും കുമിളകൾ വരില്ലെന്നുമൊക്കെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ചില ധാരണകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
തീപ്പൊള്ളലേറ്റാൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തേക്കാമോ? പലരുടെയും വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും പൊള്ളലേറ്റാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും. പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് പേസ്റ്റ് തേച്ചാൽ തണുപ്പ് കിട്ടുമെന്നും കുമിളകൾ വരില്ലെന്നുമൊക്കെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ചില ധാരണകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുരട്ടുന്നത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്; കാരണങ്ങൾ ഇതാ
തീപ്പൊള്ളലേറ്റ ചർമ്മത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്:
- ചൂട് പുറത്തുപോകുന്നത് തടയുന്നു: ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് ഒരു ആവരണം (layer) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയുകയും, പൊള്ളൽ ചർമ്മത്തിന്റെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
- അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത: ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും കാൽസ്യം, മെന്തോൾ തുടങ്ങിയവയും പൊള്ളിയ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കും. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ഗുരുതരമായ അണുബാധയ്ക്ക് (Infection) വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും.
- ചികിത്സ വൈകിക്കുന്നു: പേസ്റ്റ് ഉണങ്ങിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അത് മാറ്റുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ പേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കഠിനമായ വേദനയ്ക്കും ചർമ്മം കൂടുതൽ അടർന്നുപോകുന്നതിനും കാരണമാകും.
പൊള്ളലേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?
ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊള്ളലുകളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾ ഇവയാണ്:
- തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക: പൊള്ളലേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ആ ഭാഗം സാധാരണ തണുപ്പുള്ള പൈപ്പ് വെള്ളത്തിന് ചുവട്ടിൽ 10 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ കാണിക്കുക. ഐസ് വെള്ളമോ ഐസ് കട്ടയോ നേരിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല.
- ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മാറ്റുക: പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് വളയോ, മോതിരമോ, ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീര് വന്ന് വീർക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവ ശ്രദ്ധയോടെ മാറ്റുക.
- കുമിളകൾ പൊട്ടിക്കരുത്: പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് കുമിളകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വയം പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കും.
- വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് മൂടുക: പഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കാതെ, വൃത്തിയുള്ളതും നനവില്ലാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിയ ഭാഗം മൃദുവായി മൂടിവെക്കാം.
- ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക: പൊള്ളൽ ഗുരുതരമാണെങ്കിലോ, മുഖം, കൈകൾ, സന്ധികൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എത്രയും വേഗം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.
പരമ്പരാഗതമായ തെറ്റായ അറിവുകൾ വെച്ച് പൊള്ളലേറ്റ ചർമ്മത്തിൽ പേസ്റ്റ്, വെണ്ണ, എണ്ണ എന്നിവയൊന്നും പുരട്ടാതെ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
Content highlights
This health article discusses the common misconception of applying toothpaste on burns and explains why it is harmful to the skin. Experts warn that toothpaste traps heat inside the wound, contains chemicals that increase the risk of infection, and makes medical treatment difficult. The article provides essential first-aid steps for minor burns, emphasizing the use of cool running water and discouraging the breaking of blisters. It advises seeking immediate medical attention for severe burn injuries instead of relying on unverified home remedies.