നെയ്മർ ജൂനിയർ വെനിസ്വേലയിലെ ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് 2.5 ലക്ഷം ഡോളർ ധനസഹായം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്

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നെയ്മർ ജൂനിയർ വെനിസ്വേലയിലെ ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് 2.5 ലക്ഷം ഡോളർ ധനസഹായം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്
തൻ്റെ ഹൃദയം വെനിസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും ഈ സംഭാവന ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കരുത്തും ആശ്വാസവും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നെയ്മർ
ഹൂസ്റ്റൺ | ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന വെനിസ്വേലയ്ക്ക് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാനുഷിക സഹായങ്ങൾക്കുമായി 250,000 യു എസ് ഡോളർ ധനസഹായം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വെനിസ്വേലൻ വാർത്താ മാധ്യമമായ എൽ സുമരിയോ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ, താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിനായി ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും. തൻ്റെ ഹൃദയം വെനിസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും ഈ സംഭാവന ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കരുത്തും ആശ്വാസവും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നെയ്മർ പറഞ്ഞു.
വെനിസ്വേലയിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തിൽ (earthquake) ഇതുവരെ 1,430 പേർ മരണപ്പെടുകയും 3,238 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി വെനിസ്വേലൻ നാഷണൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് റോഡ്രിഗസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദുരന്തത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട 3,142 കുടുംബങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം നിരന്തരമായ തുടർചലനങ്ങളും കനത്ത യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ കുറവും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് (FIFA World Cup) റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വരുന്ന നെയ്മറുടെ ഫിറ്റ്നസ് (fitness) ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം കളിക്കാൻ നെയ്മർ പ്രാപ്തനാണെന്നും ബ്രസീൽ മുഖ്യ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലട്ടി പറഞ്ഞു.
Also Readഭൂകമ്പം: വെനസ്വേലക്ക് സഹായവുമായി ‘ഓപറേഷന് അമിസ്റ്റാഡ്’ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത ബ്രസീൽ 1982 മുതൽ തുടർച്ചയായി 12-ാം തവണയും ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി.
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Brazilian football star Neymar Jr. has reportedly donated USD 250,000 to support emergency rescue and humanitarian relief efforts in earthquake-hit Venezuela. The devastating twin earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude have claimed over 1,430 lives and displaced thousands of families. Meanwhile, Brazil head coach Carlo Ancelotti confirmed that Neymar has shown significant progress in his fitness ahead of their FIFA World Cup Round of 32 clash against Japan.