Kerala
വീണ്ടും കാലവര്ഷം ശക്തമായി; അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴ
തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാലവര്ഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴ തുടരും. കനത്ത മഴ കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 മില്ലീ മീറ്റര് മുതല് 204.4 മില്ലീ മീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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The India Meteorological Department has predicted intense rainfall across Kerala for the next five days, prompting the issuance of orange and yellow alerts in multiple districts. Extremely heavy downpours ranging from 115.6 mm to 204.4 mm alongside severe thunderstorms are expected in the region. Authorities have placed northern districts like Kannur and Kasaragod under strict vigil to counter potential flooding.