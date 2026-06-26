ആഗോള അംഗീകാരം നേടിയ കുൽഫി സിംപിളായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; ഇതാ റെസിപ്പി...

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ആഗോള അംഗീകാരം നേടിയ കുൽഫി സിംപിളായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; ഇതാ റെസിപ്പി...
സാധാരണ ഐസ്ക്രീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക മെഷീനുകളോ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ആവശ്യമില്ല. പാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചെറുതീയിൽ തിളപ്പിച്ചു കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷമായ സാന്ദ്രത ലഭിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുഡ് ഗൈഡായ ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസ് പുറത്തുവിട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 50 ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ (frozen dessert ranks) ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ കുൽഫി (kulfi) ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംനേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് കുൽഫി സ്വന്തമാക്കിയത്. വേനൽച്ചൂടിലും ഹ്യുമിഡിറ്റിയിലും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കുൽഫി, തലമുറകളായി ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളിലും കല്യാണവേദികളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്.
സാധാരണ ഐസ്ക്രീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക മെഷീനുകളോ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ആവശ്യമില്ല. പാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചെറുതീയിൽ തിളപ്പിച്ചു കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷമായ സാന്ദ്രത ലഭിക്കുന്നത്.
കുൽഫി റെസിപ്പി
ലോകത്തെ മികച്ച ഈ ഡെസേർട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു ലിറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്, അര കപ്പ് പഞ്ചസാര, രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞ പിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബദാം, അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുപാലിൽ കുതിർത്ത കുറച്ചു കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ.
ആദ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചതിനു ശേഷം തീ കുറച്ച് പാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പാൽ പകുതി അളവിലേക്ക് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുക. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി, കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത പാൽ, അരിഞ്ഞു വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ചെറുതായി തണുത്ത ശേഷം കുൽഫി മോൾഡുകളിലോ ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസുകളിലോ മൺപാത്രങ്ങളിലോ (മഡ്ക) ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്.
പിന്നീട് ഇത് മൂടിവെച്ച് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനായോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മോൾഡ് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി കുൽഫി പുറത്തെടുക്കാം. മുകളിൽ അല്പം കൂടി നട്സ് വിതറി ഇത് വിളമ്പാവുന്നതാണ്.
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Content Highlights: India’s traditional kulfi ranked seventh in TasteAtlas’s top 50 frozen desserts worldwide. The dense and creamy treat requires no churning and is made by simmering milk. This authentic recipe explains how to easily prepare delicious saffron-pistachio kulfi at home using simple ingredients.