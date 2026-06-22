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മാങ്ങാണ്ടിക്കുള്ളിൽ വണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെ? പലരും വിചാരിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ കാരണം!
മാങ്ങ പൂർണ്ണമായി പഴുത്തുക്കഴിയുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ താഴെ വീണ് ചീഞ്ഞുപോകുമ്പോഴോ ആണ് ഈ വണ്ടുകൾ അണ്ടി തുരന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. അതുവരെ അവ മാങ്ങയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ യാതൊരു കേടുപാടും വരുത്താതെ കഴിഞ്ഞുകൂടും.
മാമ്പഴക്കാലമായാൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ് മാങ്ങ. എന്നാൽ, പുറമെ യാതൊരു കേടുപാടുകളുമില്ലാത്ത, നല്ല പഴുത്തുതുടുത്ത മാങ്ങ മുറിക്കുമ്പോൾ അണ്ടിക്കുള്ളിൽ കറുത്ത വണ്ടിനെ കാണുന്നത് പലരിലും കൗതുകവും അതോടൊപ്പം ഭയവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഈ വണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പുറമെ അടച്ചുപൂട്ടിയ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടിയുള്ള അണ്ടിക്കുള്ളിൽ എത്തുന്നതെന്നത് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചില വസ്തുതകളുണ്ടെന്ന് കാർഷിക ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
‘മാംഗോ സ്റ്റോൺ വീവിൽ’ (Mango Stone Weevil) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വണ്ടുകളാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ. മാങ്ങ പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവയുടെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.
പൂക്കാലത്തെ അധിനിവേശം
മാവ് പൂത്ത്, കായകൾ വിരിഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ കണ്ണിമാങ്ങിയാകുന്ന സമയത്ത് പെൺ വണ്ടുകൾ വന്ന് തൊലിപ്പുറത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു സുഷിരമുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ടയിട്ട ശേഷം പെൺവണ്ട് തന്നെ ആ സുഷിരം ഒരു പ്രത്യേകതരം ദ്രാവകം കൊണ്ട് മൂടി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. മാങ്ങ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഈ ചെറിയ ദ്വാരം പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞുപോകും. അതുകൊണ്ട് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാങ്ങയ്ക്ക് യാതൊരു കേടും കാണാൻ കഴിയില്ല.
അണ്ടിക്കുള്ളിലെ വളർച്ച
മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന ചെറിയ പുഴു (Larva) നേരെ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തുരന്നു കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സമയത്ത് മാങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗം വളരെ മൃദുവായിരിക്കും. മാങ്ങയുടെ കാമ്പ് തിന്നുകൊണ്ട് അത് നേരെ അണ്ടിയുടെ (വിത്തിന്റെ) ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
മാങ്ങ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അണ്ടിയുടെ പുറംതോട് കട്ടിയാകും. എന്നാൽ ഈ പുഴു ഇതിനകം തന്നെ അണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ പരിപ്പ് (Kernel) തിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പുഴു വളരുന്നത്. അവിടെവെച്ച് അത് പുഴുഘട്ടം കഴിഞ്ഞ്, പ്യൂപ്പ ഒടുവിൽ പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ വണ്ടായി മാറുന്നു.
ശ്വാസവായു ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞ അണ്ടിക്കുള്ളിൽ വണ്ടുകൾക്ക് എങ്ങനെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണമുണ്ട്. മാങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗം വായു ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യസ്ഥലമല്ല. മാങ്ങയുടെ കാമ്പിലും അണ്ടിയിലുമുള്ള സസ്യകോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ അളവിൽ വായുവും (Oxygen) കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായു അതിന്റെ കായകളിലേക്കും എത്താറുണ്ട്. ഈ വായുവാണ് വണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, ഈ വണ്ടുകളുടെ പുഴുക്കൾക്കും പ്യൂപ്പകൾക്കും ജീവിക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അവ അണ്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചലനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ഊർജ്ജം വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ചിലവഴിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടിക്കുള്ളിലെ ചെറിയ അളവിലുള്ള വായു അവയ്ക്ക് ധാരാളമാണ്.
മാങ്ങ പൂർണ്ണമായി പഴുത്തുക്കഴിയുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ താഴെ വീണ് ചീഞ്ഞുപോകുമ്പോഴോ ആണ് ഈ വണ്ടുകൾ അണ്ടി തുരന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. അതുവരെ അവ മാങ്ങയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ യാതൊരു കേടുപാടും വരുത്താതെ കഴിഞ്ഞുകൂടും.
മാങ്ങ വലുതായ ശേഷം വണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതല്ല; മറിച്ച് മാങ്ങ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കടന്ന മുട്ട വളർന്ന് വണ്ടായി മാറുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം.
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The presence of the mango stone weevil inside the mango seed is a fascinating natural phenomenon. Female weevils lay eggs on very young mangoes, and as the fruit grows, the tiny wound heals completely, leaving no external marks. The hatched larvae tunnel into the developing seed, feed on the kernel, and mature into adult beetles inside the hard shell, surviving on minimal oxygen available within the plant tissues.