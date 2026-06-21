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കുട്ടിക്കാലത്തെ അമിതവണ്ണം ഭാവിയിൽ ഈ മാരക ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമോ? പുതിയ പഠനവിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
സാധാരണയായി അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുമായാണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ന്യൂഡൽഹി | കുട്ടിക്കാലത്തും കൗമാരപ്രായത്തിലുമുള്ള അമിത ശരീരഭാരം പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ വൃക്കയിലെ ക്യാൻസർ (കിഡ്നി ക്യാൻസർ) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോക വൃക്ക ക്യാൻസർ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. സാധാരണയായി അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുമായാണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
പൊതു ജി ഡബ്ല്യു എ എസ് ഡാറ്റാബേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2025 ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെ അമിതവണ്ണവും വൃക്ക ക്യാൻസറും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനനസമയത്തെ ഭാരം, കുട്ടിക്കാലത്തെയും കൗമാരത്തിലെയും ബി എം ഐ, മുതിർന്ന ശേഷമുള്ള ബി എം ഐ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഗവേഷകർ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. അമിതവണ്ണം വൃക്കയിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ വകഭേദമായ ക്ലിയർ സെൽ റീനൽ സെൽ കാർസിനോമ (സി സി ആർ സി സി) വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ്. ശരീരത്തിലെ അധിക കൊഴുപ്പ് പല രീതിയിലാണ് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്നത്. അമിതവണ്ണം കാരണം വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം (ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ) കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും അസാധാരണമായ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻസുലിൻ പോലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറുകളുടെ ഉയർന്ന അളവ് എന്നിവയും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാം. കൂടാതെ, ശരീരത്തിലെ അധിക കൊഴുപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കോശങ്ങളിലെ ഡി എൻ എ ഘടനയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതും വൃക്ക ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണ്.
അമിതവണ്ണത്തിന്റെ തീവ്രത പോലെ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണെന്ന് ആസ്റ്റർ ആർ വി ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ സ്നേഹ കൊമ്മിനേനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അമിതവണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇത്തരം ശാരീരിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. വൃക്കയിലെ ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പതുക്കെ വളരുന്ന ഒന്നായതിനാലും മധ്യവയസ്സിലോ വാർദ്ധക്യത്തിലോ മാത്രം രോഗനിർണ്ണയം നടത്തപ്പെടുന്നതിനാലും ഇതിന്റെ തുടക്കം ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ലെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി വീക്കവും ഇൻസുലിൻ പ്രശ്നങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അമിതവണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പഠനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുന്നത്, ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ, കലോറി കൂടിയ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയാണ് കുട്ടികളിൽ അമിതവണ്ണം കൂട്ടുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി, വ്യായാമം, കൃത്യമായ ഉറക്കം, ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ എന്നിവ ശീലമാക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
Content Highlights: Emerging studies suggest a strong causal link between early life obesity and increased risk of kidney cancer later in life. Excess body fat triggers chronic inflammation, insulin resistance, and oxidative stress that damage DNA, starting the disease process decades before diagnosis.