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കാലത്ത് ഉണർന്നയുടൻ ഫോൺ നോക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ? ഇത് വെറും Smartphone Addiction മാത്രമല്ലെന്ന് മനഃശാസ്ത്രം
രാവിലെ ഫോൺ നോക്കുന്നത് 45 മിനിറ്റിലധികം നീളുന്ന സ്ക്രോളിംഗിലേക്ക് മാറിയാൽ അത് ശ്രദ്ധ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം.
രാവിലെ അലാറം അടിച്ചയുടൻ അത് ഓഫാക്കി കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഇമെയിൽ, കാലാവസ്ഥ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് പലരുടെയും പതിവാണ്. ഇത് വെറുമൊരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ അഡിക്ഷൻ (Smartphone Addiction) മാത്രമല്ലെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ശീലത്തിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും നാല് മാനസിക സാമൂഹിക കാരണങ്ങളുണ്ട്.
രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ആഗ്രഹമാണ് അൺസെർട്ടൻ്റി റിഡക്ഷൻ (Uncertainty Reduction). ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സന്ദേശങ്ങളോ പുതിയ വിവരങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ തലച്ചോറ് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നു.
രണ്ടാമതായി, ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ് തിയറി (Habit Loop Theory) അനുസരിച്ച് ഈ ശീലം സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാവിലെ ഉണരുന്നത് ക്യൂ (Cue) ആയും, ഫോൺ നോക്കുന്നത് റൂട്ടീൻ (Routine) ആയും, പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് റിവാർഡ് (Reward) ആയും തലച്ചോറ് സ്വീകരിക്കുന്നു.
മൂന്നാമതായി, വേരിയബിൾ റിവാർഡ്സ് (Variable Rewards) എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫോൺ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആകർഷകമായ വാർത്തകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ല വാർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഈ ശീലം തുടരാൻ കാരണമാകുന്നു.
നാലാമതായി, ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ചുറ്റുപാടുകളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ ബിഹേവിയർ (Orientation Behaviour) ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. സമയം, കാലാവസ്ഥ, അന്നത്തെ പ്രധാന ജോലികൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി ദിവസത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
എന്നാൽ രാവിലെ ഫോൺ നോക്കുന്നത് 45 മിനിറ്റിലധികം നീളുന്ന സ്ക്രോളിംഗിലേക്ക് മാറിയാൽ അത് ശ്രദ്ധ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. എങ്കിലും രാവിലെ ആദ്യം ഫോണിലേക്ക് കൈയെത്തുന്നത് കേവലം നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയല്ല, മറിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യവും പുതിയ വിവരങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ സ്വാഭാവിക രീതിയാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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Psychological insights show that checking your smartphone immediately upon waking up is not merely an addiction. It is largely driven by uncertainty reduction, context-based habit loops, unpredictable reward anticipation, and orientation behavior to reconnect with the world after sleep. While harmless in intent, excessive scrolling can still negatively impact focus and overall morning productivity.