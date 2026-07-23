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സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി; ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ സിംബാബ്വേയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ
15 വയസ്സും 118 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി20യിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി
ഹരാരെ | സിംബാബ്വേക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി20 (T20I) പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ സിംബാബ്വെയെ 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 125 റൺസിലൊതുക്കി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 13.2 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഈ വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത് 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ (Vaibhav Sooryavanshi) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ്. വെറും 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി (Half-Century) തികച്ച വൈഭവ് 19 പന്തിൽ 4 ഫോറും 4 സിക്സറുമടക്കം 50 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. 15 വയസ്സും 118 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി20യിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി. 1989-ൽ ഫൈസലാബാദിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ 16 വയസ്സും 213 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ (Sachin Tendulkar) റെക്കോർഡാണ് വൈഭവ് തിരുത്തിയെഴുതിയത്.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ (Ishan Kishan) 24 പന്തിൽ 35 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ (Abhishek Sharma) ഒരു റണ്ണെടുത്ത് പുറത്തായി. നേരത്തെ സിംബാബ്വെ ബാറ്റിംഗിനിടയിൽ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അഭിഷേകിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ഫിസിയോയോടൊപ്പം കളിക്കളം വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ (Shreyas Iyer) ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ ട്വന്റി20 വിജയമാണിത്. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷമുള്ള ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലെ ആറ് തോൽവികൾക്ക് ശേഷമാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഐ പി എൽ (IPL) താരം അശോക് ശർമ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മേയാങ്ക് യാദവ് (Mayank Yadav) 18 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റും പ്രിൻസ് യാദവ് (Prince Yadav) 19 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി വെസ്ലി മാധെവെറെ 34 പന്തിൽ 39 റൺസെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററായി. റയാൻ ബർൾ 26 റൺസും ഡിയോൺ മയേഴ്സ് 6 റൺസും ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദർ റാസ 4 റൺസുമെടുത്തു പുറത്തായി. ശിവം ദുബെയും രവി ബിഷ്ണോയിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
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India defeated Zimbabwe by 7 wickets in the first T20I of the three-match series at Harare Sports Club. 15-year-old Vaibhav Sooryavanshi stole the show by smashing an 18-ball fifty, breaking Sachin Tendulkar’s long-standing record for the youngest player to score an international half-century. Chasing a target of 126 runs, India reached the total in just 13.2 overs, giving Shreyas Iyer his first T20I victory as captain. Earlier, Mayank Yadav and Prince Yadav took two wickets each to restrict Zimbabwe to 125/7.