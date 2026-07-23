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LIVE UPDATES | നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം; ഗാന്ധി സ്മൃതിയിലേക്ക് എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും, നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രതിപക്ഷ എം പി മാർ ഗാന്ധി സ്മൃതി സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി | നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം. നീറ്റ് ചോർച്ചയിൽ (NEET paper leak) ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ (INDIA) സഖ്യത്തിലെ എം പി മാർ ഡൽഹിയിലെ തീസ് ജനുവരി മാർഗിലുള്ള ഗാന്ധി സ്മൃതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്.
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും, നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രതിപക്ഷ എം പി മാർ ഗാന്ധി സ്മൃതി സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് ബസുകളിലായിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഗാന്ധി സ്മൃതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
#WATCH | Delhi | Police barricades put up outside the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi; Congress workers arrive here in large numbers. pic.twitter.com/QPKlwbyQA8
— ANI (@ANI) July 23, 2026
വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷവും അവർക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എം പി കുമാരി സെൽജ അറിയിച്ചു. അതേസമയം നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 13 അറസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ ശൃംഖല തന്നെയുണ്ടെന്നുമാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Content Highlights
INDIA bloc MPs led by Rahul Gandhi marched to Gandhi Smriti in Delhi to support students affected by the NEET paper leak. They remembered students who lost their lives and expressed solidarity with injured protesters.