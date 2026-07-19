2026 FIFA World Cup
LIVE UPDATES | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ
ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂ ജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം
ന്യൂയോർക്ക് | ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ (FIFA World Cup Final) പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനെ അൽപസമയത്തിനകം നേരിടും. ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂ ജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി 12.30നാണ് മത്സരം.
ബാഴ്സലോണ ക്ലബിന്റെ ഭൂതകാലവും ഭാവിയും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമായി ഈ ഫൈനൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അർജന്റീനയെ നയിക്കുന്ന ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയും സ്പെയിന്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖമാണ് ആഗോള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന ആകർഷണം. ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് 2007 ൽ യൂണിസെഫിന്റെ ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിനിടെ 20 വയസ്സുള്ള മെസ്സി അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള ലാമിൻ യമാലിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ പഴയ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടിയുള്ളതിനാൽ ഫൈനലിന് ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടി കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്.
അർജന്റീന തങ്ങളുടെ നാലാം ലോകകപ്പ് കിരീടവും 1962 ൽ ബ്രസീലിന് ശേഷം കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നേട്ടവുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരമായിരിക്കും ഇത്. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 19 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ അർജന്റീനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ടീം. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് തവണ പിന്നിലായ ശേഷമാണ് അവർ തിരിച്ചുവന്നത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രം അഞ്ച് ഗോളുകൾ അർജന്റീന നേടിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സി ഇതുവരെ എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമായി മികച്ച ഫോമിലാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ എന്നിവരും പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസ് എന്നിവരും അർജന്റീനൻ നിരയിൽ നിർണായകമാകും.
മറുഭാഗത്ത് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ പരാജയമറിയാതെ മുന്നേറുന്ന സ്പെയിൻ ആകെ ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 37 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോഡ്രി, പെദ്രി, ഫാബിയൻ റൂയിസ് എന്നിവരാണ് സ്പെയിന്റെ കരുത്ത്. പത്തൊമ്പതുകാരനായ ലാമിൻ യമാൽ ഫൈനലിൽ കിരീടം നേടുന്ന ഒൻപതാമത്തെ കൗമാരക്കാരനാകാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. താൻ ആരുമായും സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും സ്വന്തം ചരിത്രം എഴുതാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും യമാൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാഴ്സലോണയുടെ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പ്രതിഭകളായ യമാൽ, പെദ്രി, കുബാർസി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സ്പെയിൻ നിര മെസ്സിയുടെ കാലശേഷമുള്ള ബാഴ്സലോണയുടെ പുതിയ മുഖത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആര് മുത്തമിടുമെന്ന ആവേശത്തിലാണ് കായികലോകം.
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Argentina and Spain are set to clash in the highly anticipated FIFA World Cup final in New York. The match features a historic clash between football legend Lionel Messi and rising star Lamine Yamal. Defending champions Argentina eye their fourth title, while unbeaten Spain chases a second world cup trophy.