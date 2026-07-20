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അമേരിക്കയുമായി പൂർണ്ണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിലെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്; പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് ജനതക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെയും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളുടെയും ഭാഗമായി ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇസ്കന്ദർ മൊമേനി തിങ്കളാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ സന്ദർശനം നടത്തും
ടെഹ്റാൻ | ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയുമായി പൂർണ്ണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ (US-Iran military conflict) ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ. രാജ്യം ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരുപ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.
അതിനിടെ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെയും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളുടെയും (diplomatic peace talks) ഭാഗമായി ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇസ്കന്ദർ മൊമേനി തിങ്കളാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദീർഘകാലമായി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിവരുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണോ ഈ സന്ദർശനം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
പാക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇറാൻ മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Iran is in a full-scale war with the US, says President Masoud Pezeshkian. Iranian Interior Minister Eskandar Momeni will visit Pakistan on Monday. Mediation talks are expected.