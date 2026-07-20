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ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ ഹമാസിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയകാര്യ തലവൻ
1960 ൽ ഗസ്സയിൽ ജനിച്ച ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ 1987 ൽ ഹമാസ് രൂപീകൃതമായ കാലം മുതൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഗസ്സ | ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം വധിച്ച യഹ്യ സിൻവറിന് പകരക്കാരനായി ഹമാസ് പുതിയ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഖാലിദ് മിശ്അലുമായി നടന്ന റൺ ഓഫ് വോട്ടെടുപ്പിലെ ആഭ്യന്തര ബാലറ്റിൽ വിജയിച്ച മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും അഞ്ചംഗ നേതൃത്വ കൗൺസിൽ (Leadership Council) അംഗവുമായ ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയെയാണ് ഹമാസ് തങ്ങളുടെ പുതിയ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഹമാസ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. പടിഞ്ഞാറൻ തീരം, ഗസ്സ, ഇസ്റാഈൽ ജയിലുകൾ, പ്രവാസ ലോകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന സങ്കീർണ്ണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾക്കൊടുവിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്.
2024 ൽ ഹമാസ് നേതാക്കളായ യഹ്യ സിൻവർ, സൈനിക കമാൻഡർ മുഹമ്മദ് ദൈഫ്, തെഹ്റാനിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹനിയ്യ എന്നിവരുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ഭരണ സമിതിയായ അഞ്ചംഗ നേതൃത്വ കൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്റാഈലുമായി താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ (Ceasefire Agreement) ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ ഹമാസിന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇസ്റാഈൽ പക്ഷത്തുനിന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു തീവ്ര നിലപാടുകാരനായാണ് ഇസ്റാഈൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
1960 ൽ ഗസ്സയിൽ ജനിച്ച ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ 1987 ൽ ഹമാസ് രൂപീകൃതമായ കാലം മുതൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 2006 ൽ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്റാഈൽ ഉപരോധങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഖത്തർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈജിപ്ത്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (United States) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്റാഈൽ സൈന്യത്തിന്റെ വധശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് നടന്ന ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 2014 ലെ ആക്രമണത്തിൽ മൂത്തമകൻ ഒസാമയും കുടുംബവും, കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ദോഹയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മകൻ ഹുമാം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
Content Highlights
Hamas has officially appointed Khalil al-Hayya as its new political leader following an internal election run-off against Khaled Meshaal. Al-Hayya succeeds Yahya Sinwar, who was killed by Israeli forces in late 2024. As a chief negotiator, he has long managed ceasefire talks and diplomatic relations from Qatar.