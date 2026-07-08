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രാത്രി കിടക്കും മുൻപ് കാലടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടൂ; ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും!
രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകളിൽ എണ്ണ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആയുർവേദ ഗുണങ്ങൾ
നിത്യേനയുള്ള തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പലരും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാൽപ്പാദങ്ങൾ. എന്നാൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകളിൽ എണ്ണ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ആയുർവേദ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആയുർവേദത്തിൽ പാദാഭ്യംഗ (Padabhyanga) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലളിതമായ ശീലം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ്.
എണ്ണ പുരട്ടി കാൽപ്പാദങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ വാത ദോഷം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ശാന്തമാക്കുകയും മാനസിക സമ്മർദവും ഉത്കണ്ഠയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രാത്രിയിലെ ഈ ഓയിൽ മസാജ് മികച്ചൊരു പരിഹാരമാണ്.
കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ എണ്ണ പുരട്ടുന്നത് രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ അഥവാ വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്.
വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്കും കാൽപ്പാദം വിണ്ടുകീറുന്ന പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും ഇതൊരു മികച്ച പ്രതിവിധിയാണ്. കാൽപ്പാദങ്ങളെ മൃദുവാക്കാനും ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് ബാധകളിൽ നിന്നും കാൽപ്പാദങ്ങളെ ഇത് സംരക്ഷിക്കും. കാലുകളിലെ സന്ധികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യവും ചലനശേഷിയും വർധിക്കുന്നു.
ആയുർവേദ പ്രകാരം കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മർമ്മ പോയിന്റുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വെളിച്ചെണ്ണ, എള്ളെണ്ണ, കടുുകെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ബദാം എണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ പാദങ്ങൾ നന്നായി മസാജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Content Highlights:
Massaging your feet with oil at night provides incredible health benefits according to Ayurvedic experts. This ancient practice known as Padabhyanga helps reduce stress and promotes deep restful sleep. It also improves blood circulation and prevents cracked heels effectively. Use sesame or coconut oil for best results.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഉപദേശത്തിനോ രോഗനിർണയത്തിനോ പകരമുള്ളതല്ല. എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറുടെയോ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയോ ഉപദേശം തേടുക.)