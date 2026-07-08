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പാക് വിമാനം റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി; അറബിക്കടലിൽ പതിച്ചെന്ന് സംശയം
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഷാർജയിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ കെ 2 എയർവേയ്സിന്റെ ബോയിംഗ് 737 ചരക്കുവിമാനമാണ് കാണാതായത്.
കറാച്ചി | അഞ്ച് ജീവനക്കാരുമായി പോയ പാകിസ്താൻ ചരക്കുവിമാനം അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വെച്ച് കാണാതായി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ വിമാനം വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ദക്ഷിണ തുറമുഖ നഗരമായ കറാച്ചിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പാകിസ്താൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
അറബിക്കടലിൽ തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അതോറിറ്റി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള കാരണം ഉടനടി വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഷാർജയിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ കെ 2 എയർവേയ്സിന്റെ ബോയിംഗ് 737 ചരക്കുവിമാനമാണ് കാണാതായത്. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9:18 ന് വിമാനത്തിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
കറാച്ചിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഏകദേശം 155 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (287 കിലോമീറ്റർ) അകലെ വെച്ച് റഡാർ, റേഡിയോ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്, രാത്രി 9:21 ഓടെ വിമാനം വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതായും ദിശയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്തുന്നതായും റഡാർ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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A Pakistani Boeing 737 cargo plane operated by K2 Airways, carrying five crew members, went missing over the Arabian Sea. The flight from Sharjah to Karachi lost radar and radio contact after reporting a navigation problem and rapidly descending. A search and rescue operation is under way.