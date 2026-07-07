FIFA WORLD CUP 2026
ഈജിപ്ത് വിറപ്പിച്ചു; മെസിപ്പട വിറച്ചില്ല; അങ്കം ഇനി ക്വാർട്ടറിൽ
രണ്ടാം പകുതിയില് 0-2 ന് പിന്നിലായതിന് ശേഷമാണ് അര്ജന്റീന മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന് സ്കോര് 3-2ലേക്കുയര്ത്തിയത്
അറ്റ്ലാന്റ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് (FIFA World Cup 2026) പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് മറികടന്ന് അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് അർജന്റീന ഈജിപ്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും മുന്നിട്ടുനിന്ന ഈജിപ്തിനെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് അർജന്റീന മറികടന്നത്. വെറും 12 മിനുട്ടിനുള്ളിലാണ് മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി അർജന്റീന് കരുത്ത് കാട്ടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്താണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. മർവാൻ ആറ്റിയയുടെ അസിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ ഗോൾ പിറന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി (Penalty) ലഭിച്ചെങ്കിലും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ഈജിപ്ത് ഗോൾകീപ്പർ തടഞ്ഞു. ആദ്യപകുതിയിൽ ഈജിപ്ത് ഒന്നിന് പൂജ്യത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ അറുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ മൊസ്തഫ സിക്കോയിലൂടെ ഈജിപ്ത് തങ്ങളുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. ഹൈസം ഹസ്സൻ ആണ് ഈ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. എന്നാൽ എഴുപത്തിയൊമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ അർജന്റീനയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി.
എൺപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയേലിന്റെ പാസിൽ നിന്നും ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ (Equalizer) കണ്ടെത്തി. മത്സരത്തിന്റെ നിശ്ചിത സമയം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനയുടെ വിജയഗോൾ നേടി. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് ആണ് ഈ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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മത്സരത്തിനിടയിൽ ഈജിപ്ത് താരം ഹംദി ഫതി, മർവാൻ ആറ്റിയ, ഗോൾകീപ്പർ മൊസ്തഫ ഷൊബീർ എന്നിവർക്ക് റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡ് (Yellow card) നൽകി. അർജന്റീനയ്ക്കായി നിക്കോളാസ് ഒട്ടാമെൻഡി, ഫാകുണ്ടോ മെദീന, ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയേൽ, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസ്, നിക്കോ ഗോൺസാലസ് എന്നിവർ പകരക്കാരായി കളത്തിലിറങ്ങി. ഈ വിജയത്തോടെ അർജന്റീന ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
🚨 GOAL ARGENTINA!
LIONEL MESSI EQUALIZES IN THE 83RD MINUTE! 🇦🇷⚽ pic.twitter.com/U0jkSMkgsT
— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) July 7, 2026
Content Highlights Argentina defeated Egypt 3-2 in a thrilling Round of 16 match in the FIFA World Cup 2026. Egypt led the match 2-0 with goals from Yasser Ibrahim and Mostafa Ziko. Cristian Romero, Lionel Messi, and Enzo Fernandez scored for Argentina to complete a stunning comeback. With this victory, Argentina advanced to the quarterfinals of the tournament.